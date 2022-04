Grettel Valdez se someterá a quimioterapia tras la amputación de una parte de un dedo Grettel Valdez anunció que se someterá a quimioterapia luego de que el pasado enero se le practicara la amputación de parte de un dedo pulgar afectado por un cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace cuatro años a Grettel Valdez le detectaron cáncer en un pulgar, lo cual llevó a que se le amputara una parte del dedo. Pero la batalla contra esta enfermedad no ha terminado para la actriz, y ahora anunció que se someterá a quimioterapia luego de que el pasado enero se le volviera a practicar una amputación parcial del dedo afectado. A través de sus historias de Instagram, Valdez contó a sus seguidores cómo estaba su salud entonces, y les actualizó de los tratamientos a los que se ha sometido y se someterá en el futuro próximo. Grettel Valdez Credit: Grettel Valdez Canal de YouTube "Mi dedo cada vez va mejor, la verdad es que estuve en muy buenas manos, mi cirujano hizo maravillas", aseguró. "Ya casi no me duele, ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres, y después empiezo mi quimioterapia". También explicó que tiene un virus que "hace verrugas, y esas verrugas debutan a cáncer". Hace unos meses, la mexicana confesó en el programa Hoy (Televisa) que había ido al médico para una revisión y el doctor le dijo: "'Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia', le dije 'ok'". Grettell Valdez Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego el especialista decidió hacer estudios adicionales y descubrieron qué es lo que en realidad ocurre. "Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice, 'no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal'", explicó. "Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es".

