Grettel Valdez narra a detalle lo ocurrido con su afección en el dedo

El 19 de enero de 2022, Grettel Valdez se sometió a una cirugía para que le retiraran la parte de un dedo de la mano que había sido contaminado con una bacteria, que de no ser tratada, podía convertirse en cáncer. Ahora, la actriz explica a detalle lo ocurrido con esta afección que la tuvo muy preocupada. "Hace casi cinco años, empecé a tener en mi dedo como unas llaguitas. No tomé mucha atención", relató en su canal de YouTube.

"Es muy importante que tengamos mucha consciencia y que estemos alerta de estas cosas que, de repente, creernos que son pequeñitas y terminan en una cosa tremenda", explicó. "Fui con un dermatólogo, me lo trató como una verruga y no era una verruga. Fui con otro y me dijo que era un mezquino, me lo trató y tampoco se me quitó. Por decidía lo dejé, un año, hasta que un día estoy en San Diego, en casa de unos amigos y me dicen '¿qué tienes en tu dedo?'".

Por sugerencia de esos amigos decidió atenderse con la dermatóloga que le recomendaron. "Me dice 'si ya te atendieron como verruga y mezquino, lo óptimo es hacerte una biopsia'. Me saca un pedacito, me hace una biopsia y resulta que sale cancerígeno. Tremendo golpe, me asusté muchísimo. Lo primero que hice fue llamarle a mi mamá, a la familia de mi mamá", dijo.

"[La doctora] me manda con un oncólogo", agregó. "Me operé con un cirujano maravilloso, maravilloso, que no me tuvo que sacar un injerto de la pompi [nalga], sino del mismo dedo. Me radicó todo el mal".

Grettel Valdez Grettell Valdez es Gabriela en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO

Pese a esta intervención que erradicó el cáncer por completo, volvió a aparecer la afección hace unas semanas. Le hicieron una nueva biopsia y resultó el mismo mal que la primera vez. "Me dice 'Grace no te puedo quitar nada porque se extendió en 15 días'", narró. Explicó que "lo que tengo es un virus que muta en cáncer".

Grettel Valdez Credit: Grettel Valdez Canal de YouTube

"Llegaron a la conclusión, tanto el oncólogo como mi cirujano, que lo recomendado era erradicar toda la verruga, todo lo que estuviera dañado de mi dedo y, de ahí, se me va a hacer una radiación, tiene un nombre específico, para matar cualquier molécula que hubiera quedado. Luego me hacen una quimio de dedo, que es localizada, para matar cualquier célula que ha quedado y no se repita", comentó. "Ni me amputaron el dedo, ni nada. Me cortaron sí, la cuarta parte de la uña [del dedo pulgar]. Si me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo la huella".

"La verdad, todo ha sido, bendito Dios, muy bien. Va a quedar en el pasado y no hay dramas",

Grettel Valdez

Grettel Valdez, quien está agradecida de las muestras de cariño y apoyo, dio a conocer su dedo fue reconstruido. "Como tengo al mejor cirujano del mundo, jaló del mismo dedo piel y logró cerrar. Quedó magnífico".