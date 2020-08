Grettel Valdez habla por primera vez de la difícil situación de su esposo La actriz mexicana Grettel Valdez agradeció las muestras de cariño a quienes han estado a su lado ahora ante los problemas legales de su esposo en Suiza. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Grettell Valdéz se armó de valor y finalmente habló sobre la situación de su esposo Leo Clerc después de que se dijera que había sido condenado en Suiza a más de un año y medio de cárcel por fraude y lavado de dinero. La mexicana agradeció en redes el apoyo que ha recibido por parte de su familia y amigos, así como de sus fieles fanáticos que le han mostrado su afecto durante este momento. “Gracias por todas sus muestras de cariño”, dijo la actriz a través de un vídeo. “Yo me encuentro muy bien, haciendo lo propio como todos en esta cuarentena”. Valdez señaló que su esposo está en Suiza acompañando a su madre, que se encuentra en un delicado estado de salud. “Hablé con mi marido hace un par de horas, iba saliendo de su trabajo camino a casa de su madre”, aseguró. “Su madre ha tenido muchos problemas de salud. Le cortaron su segundo pie, le cambiaron una arteria de la pierna, ella es diabética, le hacen diálisis dos veces por semana, se rompió la cadera y, por último, le dio coronavirus. La señora se encuentra grave, pero estable, su sobrina está en el hospital en terapia intensiva, [estamos] rezando y esperando que todo esto salga a flote y para bien, para él y toda su familia, y así pueda regresar él pronto a casa”. La actriz se negó a hablar de la situación legal de su esposo, pero confirmó que estaba enterada del caso en el que está involucrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sobre el proceso jurídico, hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. No quiero hablar mucho de este tema por el bien de mi familia”, dijo. “Fue un error que él cometió cuando era joven, hace diez años, yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. El está haciendo todo para resarcir el error que cometió. Creo que todos somos merecedores de segundas oportunidades en todos los aspectos”. Valdez aseguró que la base de su matrimonio ha sido la honestidad y confianza, por lo que continuará trabajando para mantener una relación sólida de pareja. Además, agradeció al padre de su hijo, Paticio Borghetti, por el apoyo que le ha brindado durante esta situación. “Desde hace tres años, mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia, desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobretodo, sobretodo el amor. Todos los días trabajamos en esto para construir un matrimonio sólido y duradero que ustedes saben perfectamente que no es nada fácil”, comentó. “Al padre de mi hijo, porque sin duda tenemos claro que nuestra misión es cuidar y proteger a nuestro hijo Santino desde el amor, gracias”. Tras las acusaciones, Clerc aclaró públicamente que se encuentra libre cumpliendo con lo requerido por la ley de su país. “Hace casi 10 años, a mis 29 años, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy. Un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública. Error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país sobre cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente”, escribió en una carta a la prensa mexicana. “Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento. Trabajo para una importante empresa de relojes, a quien agradezco haberme dado una segunda oportunidad y confiar en mí, en mis capacidades profesionales y gerenciales. Toda persona es digna de segundas oportunidades y estoy agradecido por ello, pues me ha permitido demostrar con creces mi disposición a retribuir los daños causados y compensar a quienes lesioné con mis actos”, agregó.

