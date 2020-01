Persona del año de Time: así se ha convertido Greta Thunberg en una figura mundial con solo 16 años By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images La adolescente sueca que empezó sus protestas en una esquina de Estocolmo fue elegida por la revista Time como su "Persona del año" por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Empezar galería Greta Thunberg Image zoom LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images La adoloescente sueca de 16 años se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de este año. 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su misión Image zoom Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images Greta Thunberg es una activista ecológica preocupada por la insuficiente respuesta del poder político y económico a la amenaza que representa el calentamiento global. 2 de 12 Applications Ver Todo Se hizo viral Image zoom Instagram/Greta Thunberg Greta era una desconocida hasta que el año pasado, preocupada por el futuro del planeta, se plantó durante tres semanas seguidas ante el Parlamento sueco para protestar la ausencia de acciones suficientes para combatir el cambio climático. Su imagen se hizo viral. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Lo que sea necesario Image zoom FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images Tras las primeras tres semanas, Greta decidió continuar su protesta cada viernes. 4 de 12 Applications Ver Todo Su determinación Image zoom Sarah Silbiger/Getty Images Su persistencia inspiró a otros jóvenes de su país y fue el principio de un movimiento que ya es global. 5 de 12 Applications Ver Todo Muy apasionada Image zoom Stephanie Keith/Getty Images Como demostró en su intervención en las Naciones Unidas, no tiene miedo a usar un lenguaje duro y enfrentarse a figuras poderosas como el presidente Donald Trump, quien se ha burlado de ella. 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Una misión sagrada Image zoom TIZIANA FABI/AFP via Getty Images La fama que ha adquirido le ha permitido reunirse con líderes como el papa Francisco. 7 de 12 Applications Ver Todo Aliados Image zoom Instagram/Barack Obama Thunberg ha encontrado el apoyo de personalidades como el expresidente Barack Obama, quien dijo sentirse impresionado tras conocerla en persona. 8 de 12 Applications Ver Todo El efecto Greta Image zoom Michele Crowe/CBS via Getty Images Su capacidad para transmitir su mensaje ante los medios de comunicación y la fascinación que genera su personalidad la ha hecho muy solicitada por los medios. 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Congreso Image zoom OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images Thundberg, que viajó a Estados Unidos en un velero para no contribuir con su desplazamiento a las emisiones de gases contaminantes, también testificó ante el Congreso. 10 de 12 Applications Ver Todo Desafíos Image zoom Twitter/Greta Thunberg Thunberg ha explicado que superó una depresión y que padece el síndrome de Asperger. 11 de 12 Applications Ver Todo Personalidad del año Image zoom EVGENIA ARBUGAEVA FOR TIME La revista Time desveló que la joven activista es su "Persona del año" por el impacto que sus labor ha tenido en visbilizar la lucha contra el cambio climático. 12 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Persona del año de Time: así se ha convertido Greta Thunberg en una figura mundial con solo 16 años

