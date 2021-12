Su esposa y sus 5 hijos: conoce a la hermosa familia de Gregorio Pernía, ganador de Así se baila El actor colombiano triunfó junto a su princesa Luna en la competencia de baile de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si por algo se caracterizó la participación de Gregorio Pernía y su hija Luna en la competencia de baile de Telemundo Así se baila fue por resaltar gala tras gala el valor de la familia. El actor colombiano llevó semana tras semana a los hogares hispanos un hermoso mensaje de unión familiar que el público supo apreciar muy bien convirtiéndolos en la pareja ganadora del show. De las palabras a los hechos. Para el inolvidable 'Titi' de Sin senos sí hay paraíso no hay nada más importante que sus hijos y la bella familia que ha formado junto a su esposa, Erika Rodríguez Farfán. Precisamente, Erika se convirtió en un pilar muy importante en el triunfo de Gregorio y Luna en Así se baila ya que siempre estuvo apoyándolos. "Solo puedo decir que llegaron en cero y evolucionaron al 1000%, que no eran bailarines y se fueron siéndolo. Los vi llegar cansados, golpeados, adoloridos, frustrados, llorando, felices después de miles de horas de ensayo. Fue una montaña rusa de emociones para toda la familia. Los amamos y estamos súper orgullosos de ustedes…. Luna y Gregorio se lo merecen, los vi entregados y se vio un maravilloso resultado. Gracias al público que nos apoyó y votó porque papá e hija cautivaron con su amor", escribió Erika tras su victoria. Pernía Gregorio Pernía, su esposa y su hija | Credit: Instagram Gregorio Pernía "Esto no solo se trataba de baile, se trataba de amor, de emocionar al público, de hacerles robar el corazón y ustedes lo hicieron desde el primer día. Todo producción los amó, todos los bailarines, todo el mundo… Eso vale más que pasos perfectamente ejecutados", agregó. Gregorio y Erika llevan casi dos décadas caminando juntos de la mano y tienen dos hijos en común: Luna, la mayor, y Valentino. Gregorio Pernía Gregorio Pernía y sus hijos Luna y Valentino | Credit: Instagram Erika Rodriguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erika se dedicaba de joven al mundo del modelaje y tiene actualmente 38 años, por lo que se lleva algo más de una década de diferencia en edad con Pernía. Gregorio Pernía Gregorio Pernía y su esposa Erika | Credit: Instagram Erika Rodriguez "Gracias a la vida que me ha dado tanto. Te amo", fueron las palabras que compartió Erika semanas atrás junto a una imagen en la que posa en compañía del amor de su vida. Sus otros hijos Gregorio tiene 3 hijos más –todos varones– fuera de su matrimonio con Erika. El menor se llama Julián y en palabras del actor es "un niño divertido, comprensivo, amistoso, muy estudioso, inteligente y un poco tímido". Julián Julián, hijo de Gregorio Pernía | Credit: Instagram Gregorio Pernía Emiliano era hasta hace poco su primogénito. Así lo definía Pernía en 2019 en una entrevista con People en Español: "Emiliano es noble, tranquilo, conquistador y buen actor". Gregorio Gregorio Pernía y su hijo Emiliano | Credit: Instagram Gregorio Pernía Y decimos que era hasta hace poco su primogénito porque en 2019 el actor se enteró de que tenía un quinto hijo, Diego, de 32 años, cuya existencia desconocía por completo hasta ese momento. Gregorio Pernía y su hijo Diego Gregorio Pernía y su hijo Diego | Credit: Instagram Gregorio Pernía "No lo esperaba, lo asumí, mucha gente se vino encima, gente alrededor porque pues era el hijo de una empleada de servicio que me acompañó a mí en la casa, una negra de 1,92, calzaba 44, yo tenía 13 años, ella tenía 22, yo tenía las hormonas en la mano y estuvo ahí en mi casa, me decían que no saliera a decir que él era hijo mío porque estaba mal y mucho más porque era una negra […]", explicó años atrás ante las cámaras de ¡Suelta la sopa! (Telemundo).

