Gregorio Pernía sobre el hijo que acaba de reconocer: "No lo esperaba, lo asumí" El actor colombiano, que interpreta a El Titi en El final del paraíso (Telemundo), se llevó la sorpresa de su vida al descubrir meses atrás que tenía un hijo de 32 años. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gregorio Pernía, quien interpreta a El Titi en la telenovela de Telemundo El final del paraíso, se llevó la sorpresa de su vida al descubrir meses atrás que tenía un hijo de 32 años, fruto de una noche que pasó con la empleada de servicio de su casa cuando apenas era un adolescente. “No lo esperaba, lo asumí, mucha gente se vino encima, gente alrededor porque pues era el hijo de una empleada de servicio que me acompañó a mí en la casa, una negra de 1,92, calzaba 44, yo tenía 13 años, ella tenía 22, yo tenía las hormonas en la mano y estuvo ahí en mi casa, me decían que no saliera a decir que él era hijo mío porque estaba mal y mucho más porque era una negra […]”, declaró recientemente el reconocido actor colombiano ante las cámaras del programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo). El actor, sin embargo, hizo caso omiso a los comentarios y decidió darle su apellido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no ha sido fácil asimilar de la noche a la mañana que tiene un hijo de 32 años cuya existencia desconocía, Pernía aseguró que la relación entre ambos marcha ‘bien’. “Ahí está pidiendo plata todos los días”, contó entre risas el actor al citado medio. Para Pernía, que tiene cuatro hijos más, ser padre ‘es una bendición’, como reconocía el año pasado en una entrevista exclusiva que concedió a People en Español. “Hay que ayudarle a la familia, la familia es la base de todo”, aseveró Gregorio, a quien podemos ver todas las noches por Telemundo a las 9 p.m., hora del Este. Advertisement EDIT POST

