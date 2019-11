Gregorio Pernía rescató el desnudo con que celebró los 40 años: ¿que hará el año que viene para los 50? El actor que se desnudó para celebrar sus 40 años pide ideas a sus fans para la foto que se debe tomar cuando en mayo llegue a los 50. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de que Alicia Machado mostrara su retaguardia durante una visita al médico para que aparentemente le aplicarían unas inyecciones, el actor Gregorio Pernía no se quedó atrás y recordó en las redes como celebró su cumpleaños número 40. En una foto con motivo del llamado retrojueves, el actor volvió a compartir la instantánea que se tomó hace nueve años, en la que posó tal como llegó al mundo. Junto a la fotografía que mostraba su trasero frente al mar, el colombiano pidió a sus seguidores que le sugirieran con qué imagen debe celebrar cumplir 50 años el próximo mayo. “Les cuento que esta foto la puse para celebrar los 40 años. Quiero ideas para la foto de los 50”, escribió junto a la imagen. Por supuesto que las ideas no se hicieron esperar para el famoso Tit de la serie Sin senos sí hay paraíso: lo que más pedían sus seguidoras era una fotografía de frente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cumplirá el capricho de las fans? Está por verse. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Pernía muestra sus atributos, ya que anteriormente se ha olvidado de la censura y ha utilizado sus redes sociales para compartir fotografías y vídeos que dejaban muy poco a la imaginación. Algunas fueron tomadas por su esposa Erika Rodríguez Farfán, quien al parecer no es nada celosa. Las fanáticas de su marido se lo agradecen enormemente. Advertisement EDIT POST

