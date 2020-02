Gregorio Pernía escandaliza las redes con una imagen en la que marca, y mucho, sus partes íntimas No, no es una visión ni photoshop. El actor colombiano ha compartido una fotografía en traje de baño que muestra el generoso tamaño de esa parte de su anatomía. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que Gregorio Pernía es un ‘chico’ intenso y travieso, ya lo sabíamos. Por eso nos encanta. Con motivo del ‘jueves de recuerdo’ en las redes sociales, el actor colombiano, creemos que inocentemente, ha compartido una imagen de sus años mozos en la playa que ha provocado el caos inmediato entre sus seguidores. ¡Y no nos extraña! Su físico en plena forma de entonces no tiene nada que envidiar a su imagen de ahora, quizás incluso nos atreveríamos a decir que se ve hasta mejor rozando los 50. Pero no han sido sus pectorales ni su tableta de chocolate lo que precisamente ha llamado la atención en esta publicación, sino una zona algo más íntima y personal. El que diera vida al famoso Titi en El final del paraíso posaba marcando sus partes nobles, cuyo generoso tamaño no ha dejado a nadie indiferente. Pasen y vean. Corría el año 1989 y apenas tenía 19 añitos. “Había viajado a Santa Marta con mercancía que había comprado en Bogotá para venderla y así pagué mi vacaciones de esa época. Siempre trabajando en nombre de Dios”, ha escrito junto a la instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus seguidores, más que al exótico paisaje de su tierra natal, se les ha ido la mirada hacia otro lugar. “¡La mercancía era super grande!”, “Qué paquetón”, “Ave María muchacho”, “Qué paraíso”, “Santo Dios”, “Papacito, ¿todo eso es suyo?”, dicen tan solo algunos de los muchos mensajes que hacen referencia a esa parte de su anatomía. La lista de piropos y comentarios subiditos de tono es interminable y en algunos casos, ¡censurable! ¡La que has liado con este inocente recuerdo querido Gregorio! Advertisement

