¡Exclusiva! Greeicy Rendón y Mike Bahía hablan de su boda ¿Dónde y cuándo será? Los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes esperan su primer bebé, hablaron en exclusiva con People en Español sobre su boda. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Greeicy Rendón y Mike Bahía están en la dulce espera. Los cantantes esperan su primer bebé juntos y emprenderán en marzo su gira Amantes Tour. La pareja habló con People En Español sobre sus planes, incluyendo su boda. El compromiso de ambos fue algo mágico, como sacado de un cuento de hadas. "Tenía varias ideas, varios planes con respecto a este día", confiesa Bahía. "Llegó el embarazo y me puso a correr un poco. No es que un anillo nos va a dar más seriedad pero yo quería que mientras creciera su barriga, creciera su confianza de que yo estaba más feliz estando a su lado. Ella se merece eso". En octubre, Bahía sorprendió a Rendón en tarima durante un concierto de Alejandro Sanz en Miami en el que ella participó. "Yo nunca sospeché nada", recuerda la radiante embarazada, quien pensó que su pareja estaba en casa en Colombia y nunca imaginó que había viajado a Miami a perdirle matrimonio. "Conté con mucha suerte porque de alguna manera Alejandro Sanz fue nuestro padrino. Él se prestó", añade Bahía. "Fue un momento hermoso, un momento especial", admite ella. ¿Cómo visualizan su boda? "Recién pasó el compromiso y todo el mundo comenzó a decir: 'bueno ¿y cuándo van a hacer la boda?'. Dijimos: o lo hacemos ya con la barriguita o si no, esperamos un par de años para que nuestro hijo o hija sea cómplice", dice Rendón. "Estaban pasando muchas cosas como la gira, Navidad, demasiadas cosas estaban pasando al tiempo, los discos que consumían mucho tiempo y una boda tiene una preparación". Greeicy y Mike Bahia Credit: Business Manager JB Andrea Ramirez Press SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante —ganadora de ¡Mira Quién Baila!— imagina ese día junto a sus seres queridos. "Queremos algo muy tranquilo y muy íntimo", afirma. "Si vamos a esperar después del parto, preferimos esperar a que nuestro hijo o hija esté más consciente, esté más presente, pueda llegar con nosotros y ser parte de ese momento en el que lleguemos al altar. No tenemos afán, creo que vamos a esperar un par de añitos". Los padres primerizos están ahora enfocados en dar toques finales a su nido de amor en Colombia para esperar la llegada de su bebé, ya que la cantante ya cumplió los seis meses de embarazo. Greeicy y Mike Bahia Credit: Business Manager JB Andrea Ramirez Press Su historia de amor comenzó hace 9 años, cuando una amiga los presentó en una fiesta. "Nuestra historia ha pasado por momentos muy lindos", reflexiona Bahía. "Nos estamos tomando el tiempo de que nuestro hijo crezca y nos acompañe en el matrimonio y así mismo nos hemos tomado el tiempo en cada etapa de nuestra relación. Cuando nos conquistamos, nos tomamos el tiempo de ser novios, y así será. Ya nos escogimos. El amor es una decisión y hemos decidido construir algo bonito". Para ver la entrevista en video de la pareja, no te pierdas nuestro show People VIP, hoy a las 6 p.m. por el Facebook de People en Español. Todos los capítulos están disponibles en nuestra página de Facebook.

