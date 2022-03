Greeicy impacta con desnudo celebrando su embarazado La cantante colombiana Greeicy Rendón celebró sus curvas durante su avanzado embarazo con un impactante desnudo. ¡Mira sus fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Greeicy Rendón demuestra que el embarazo puede ser la etapa más sexy de una mujer. La cantante colombiana deslumbró a sus seguidores en Instagram compartiendo una foto desnuda en su tercer trimestre de embarazo. "Mágico que alguien que aún no habla te pueda decir tantas cosas", expresó en sus redes sociales sobre su bebé por nacer. "Increíble que alguien que no conoces te pueda hacer sentir tanto, te pueda corregir y te regale ganas de tanto...de aprender, de crecer, de ser mejor". La radiante embarazada de 29 años —quien muestra sus envidiables curvas y tatuajes— añadió: "nunca había sentido mi cuerpo tan hermoso. Creo que voy a extrañar mi barriguita". Greeicy y su futuro esposo, el cantante Mike Bahía hablaron en exclusiva con People en Español sobre sus planes de boda y la emoción de pronto convertirse en padres primerizos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante —ganadora de ¡Mira Quién Baila!— imagina su boda junto a sus seres queridos. "Queremos algo muy tranquilo y muy íntimo", afirma. "Si vamos a esperar después del parto, preferimos esperar a que nuestro hijo o hija esté más consciente, esté más presente, pueda llegar con nosotros y ser parte de ese momento en el que lleguemos al altar. No tenemos afán, creo que vamos a esperar un par de añitos". Greeicy Credit: Business Manager JB Andrea Ramirez Press Los cantantes revelaron sus nombres favoritos para su bebé a People en Español. "No sabemos si es él o ella, pero yo siento que es él. Yo siento una energía super masculina", dice Greeicy de su hijo por nacer. "Va a ser sorpresa. Queremos dejárselo al destino", añade Bahía sobre enterarse del sexo de su bebé el día que nazca. La pareja tiene nombres de niña y de niño pensados, pero escogerán el definitivo tras conocer a su bebé. "Si es niño será Kai, si es niña será Arena", cuenta ella en exclusiva. Greeicy está disfrutando cada día de estos nueve meses. "Ha sido una experiencia muy bonita, estamos muy bien acompañados de la familia", añade sobre su embarazo. "El simple hecho de estar en este estado tan poderoso de la mujer te despierta una cosa inexplicable, es como que se enciende un motor".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Greeicy impacta con desnudo celebrando su embarazado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.