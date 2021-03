Geraldine Bazán rompe el silencio sobre el compromiso matrimonial de Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron en enero de este año; desde entonces, la exesposa del actor, Geraldine Bazán se había mantenido al margen... ¡hasta ahora! ¿Qué dijo? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 20 de enero, Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su compromiso matrimonial. "Ella dijo sí", mencionó el actor en aquel momento. A partir de entonces, la pareja no ha dudado en mostrarse su amor públicamente. Sin embargo, durante todo este tiempo Geraldine Bazán, quien fuera esposa del protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí y madre de sus dos hijas, se había mantenido en silencio al respecto. Ahora, la actriz habla por primera vez de esta situación. "Nada [tengo que decir sobre el compromiso]", advirtió Bazán al programa estadounidense de televisión Suelta la sopa (Telemundo). "No es mi asunto". La intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos, también fue tajante al ser cuestionada sobre su supuesta molestia con Baeva por haberle organizado una fiesta de cumpleaños a Elisa y Miranda, sus nenas. "No importa que tan educado sea uno, ustedes siempre vienen con preguntas que ni al caso", enfatizó. Sin perder el buen ánimo, la actriz aprovechó para enviar un mensaje a la mencionada emisión a través de su reportero. "Muchas gracias. Les mandó un beso como siempre a todos los que me tiran súper mala onda en su programa", expresó. Geraldine Bazan, Gabriel Soto y Irina Baeva Image zoom Credit: Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien estaba sola, continuó su camino de manera acelerada, ya que regresaba de un viaje de trabajo y, según mencionó, sus hijas la estaban la estaban esperando en su casa de la Ciudad de México. Geraldine Bazán parece estar pasando un momento de tranquilidad; además, podría estar nuevamente enamorada, ya que se ha mostrado públicamente en compañía de Luis Rodrigo Murillo, un empresario mexicano, quien se presume en su nueva pareja sentimental.

