Premios Grammy 2022: J Balvin se robó el show mientras que John Legend y el presidente de Ucrania protagonizaron el momento más emotivo de la noche

Llegó una de las noches más importantes para la música, la entrega de los Grammys que este año y por primera vez, se llevó a cabo en Las Vegas. La noche estuvo llena de muchos momentos emocionantes, protagonizados por algunos de nuestros artistas favoritos. La ceremonia fue realizada en la íconica MGM Grand Garden Arena, y como era de esperarse, ahí llegaron decenas de famosos ataviados con interesantes y llamativos atuendos.

El show estaba pautado para llevarse a cabo el pasado 31 de enero en Los Ángeles, pero fue pospuesto por culpa de la COVID-19. Luego los organizadores tomaron la decisión de realizar la ceremonia en Las Vegas, lugar que esta noche se iluminó con una constelación de estrellas.

Los latinos estuvimos muy bien representados en esta gala. J Balvin cantó dos de sus éxitos y Aymée Nuviola puso a todos a bailar con su presentación, la cual se llevó a cabo en la azotea del majestuoso lugar. Por otra parte, los cantantes John Legend y Mika Newton, y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyyfue, fueron los protagonistas de uno de los momentos más emotivos de la noche dedicado a los ucranianos que en este momento se encuentran en medio de una guerra.

presidente de ucrania grammys 2022 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

J Balvin en premios grammy 2022 Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images

j balvin, valentina ferrer en grammys 2022

Este año, el artista con más nominaciones fue Jon Batiste, y le seguían Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R, Billie Eilish y Olivia Rodrigo, quien resultó la gran ganadora de la noche. Mira a continuación quiénes también se llevaron uno o varios galardones a casa.

Grabación del año

"I Still Have Faith in You" — ABBA

"Freedom" — Jon Batiste

"I Get a Kick Out Of You" — Tony Bennett y Lady Gaga

"Peaches" — Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" — Brandi Carlile

"Kiss Me More" — Doja Cat featuring SZA

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Montero" (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

"drivers license" — Olivia Rodrigo

"Leave The Door Open" — Silk Sonic (Ganador)

Álbum del año

We Are — Jon Batiste (Ganador)

Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Back Of My Mind — H.E.R.

Montero — Lil Nas X

Sour — Olivia Rodrigo

Evermore — Taylor Swift

Donda — Kanye West

Canción del año

"Bad Habits" — escritores, Fred Gibson, Johnny McDaid & Ed Sheeran (Ed Sheeran)

"A Beautiful Noise" — Escritores, Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry & Hailey Whitters (Alicia Keys and Brandi Carlile)

"drivers license" — Escritores, Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, (Olivia Rodrigo)

"Fight For You" — Escritores, Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

"Happier Than Ever" — Escritores, Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell (Billie Eilish)

"Kiss Me More" — Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. PowellII, Solána Rowe & David Sprecher, songwriters (Doja Cat featuring SZA)

"Leave The Door Open" — Escritores, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars (Silk Sonic) (Ganador)

"Montero (Call Me By Your Name)" — Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill & Roy Lenzo, songwriters (Lil Nas X)

"Peaches" — Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha "Fury" King, Matthew Sean Leon, Luis Manual Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman & Keavan Yazdani, songwriters (Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon)

"Right On Time" — Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

Mejor artista nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo (Ganadora)

Saweetie

Mejor álbum pop vocal

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Positions — Ariana Grande

Sour — Olivia Rodrigo (Ganadora)

Mejor interpretación pop solo

"Anyone" — Justin Bieber

"Right on Time" — Brandi Carlile

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Positions" — Ariana Grande

"drivers license" — Olivia Rodrigo (Ganador)

Mejor presentación en dúo o grupo

"I Get a Kick Out of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

"Lonely" — Justin Bieber & benny blanco

"Butter" — BTS

"Higher Power" — Coldplay

"Kiss Me More" — Doja Cat junto a SZA (Ganadora)

Mejor álbum pop vocal tradicional

Love for Sale — Tony Bennett & Lady Gaga (Ganador)

'Til We Meet Again (Live) — Norah Jones

A Tori Kelly Christmas — Tori Kelly

Ledisi Sings Nina — Ledisi

That's Life — Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas — Dolly Parton

Mejor álbum de música alternativa

Shore — Fleet Foxes

If I Can't Have Love, I Want Power — Halsey

Jubilee — Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams — Arlo Parks

Daddy's Home — St. Vincent (Ganador)

Mejor presentación de R&B

"Lost You" — Snoh Aalegra

"Peaches" — Justin Bieber featuring Daniel Caesar y Giveon

"Damage" — H.E.R.

"Leave the Door Open" — Silk Sonic (Ganador)

"Pick Up Your Feelings" — Jazmine Sullivan (Ganador)

Mejor presentación de R&B tradicional

"I Need You" — Jon Batiste

"Bring It on Home to Me" — BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon featuring Charlie Bereal

"Born Again" — Leon Bridges featuring Robert Glasper

"Fight for You" — H.E.R. (Ganadora)

"How Much Can a Heart Take" — Lucky Daye featuring Yebba

Mejor canción R&B

"Damage" — Escritores, Anthony Clemens Jr., Jeff Gitelman, H.E.R., Carl McCormick y Tiara Jacob Collier, Carter Lang, Carlos Munoz, Solána Rowe & Christopher Ruelas (SZA)

"Heartbreak Anniversary" — Escritores, Giveon Evans, Maneesh, Sevn Thomas y Varren Wade (Giveon)

"Leave the Door Open" — Escritores, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars, (Silk Sonic) (Ganador)

"Pick Up Your Feelings" — Escritores, Denisia "Blue June" Andrews, Audra Mae Butts, Kyle Coleman, Brittany "Chi" Coney, Michael Holmes & Jazmine Sullivan (Jazmine Sullivan)

Mejor álbum R&B

Temporary Highs in the Violet Skies — Snoh Aalegra

We Are — Jon Batiste

Gold-Diggers Sound — Leon Bridges

Back of My Mind — H.E.R.

Heaux Tales — Jazmine Sullivan (Ganadora)

Mejor álbum de rap

The Off-Season — J. Cole

Certified Lover Boy — Drake

King's Disease II — Nas

Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator (Ganador)

Donda — Kanye West

Mejor presentación de rap melódico

"P R I D E . I S . T H E . D E V I L" — J. Cole featuring Lil Baby

"Need to Know" — Doja Cat

"Industry Baby" — Lil Nas X featuring Jack Harlow

"Wusyaname" — Tyler, The Creator junto a Youngboy Never Broke Again y Ty Dolla $ign

"Hurricane" — Kanye West junto a The Weeknd y Lil Baby (Ganador)

Mejor canción de rap

"Bath Salts" — Shawn Carter, Kasseem Dean, Michael Forno, Nasir Jones y Earl Simmons, escritores (DMX junto a JAY-Z y Nas)

"Best Friend" — Escritores, Amala Zandelie Dlamini, Lukasz Gottwald, Randall Avery Hammers, Diamonté Harper, Asia Smith, Theron Thomas y Rocco Valdes (Saweetie junto a Doja Cat)

"Family Ties" — Escritores, Roshwita Larisha Bacha, Hykeem Carter, Tobias Dekker, Colin Franken, Jasper Harris, Kendrick Lamar, Ronald Latour & Dominik Patrzek (Baby Keem junto a Kendrick Lamar)

"Jail" — Escritores, Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Brian Hugh Warner, Kanye West & Mark Williams (Kanye West junto a JAY-Z) (Ganador)

"M Y . L I F E" — Escritores, Shéyaa Bin Abraham-Joseph & Jermaine Cole (J. Cole Featuring 21 Savage y Morray)

Mejor canción de música country

"Better Than We Found It" — Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins y Laura Veltz, escritores (Maren Morris)

"camera roll" — Ian Fitchuk, Kacey Musgraves y Daniel Tashian, escritores (Kacey Musgraves)

"Cold" — Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon y Chris Stapleton, escritores(Chris Stapleton) (Ganador)

"Country Again" — Zach Crowell, Ashley Gorley y Thomas Rhett, escritores (Thomas Rhett)

"Fancy Like" — Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins y Shane Stevens, escritores (Walker Hayes)

"Remember Her Name" — Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram y Parker Welling, escritores (Mickey Guyton)

Chris Stapleton

Mejor álbum de música country

Skeletons — Brothers Osborne

Remember Her Name — Mickey Guyton

The Marfa Tapes — Miranda Lambert, Jon Randall y Jack Ingram

The Ballad of Dood & Juanita — Sturgill Simpson

Starting Over — Chris Stapleton (Ganador)

Mejor presentación de Rock

"Shot in the Dark" — AC/DC

"Know You Better (En vivo desde el Capitol Studio A)" — Black Pumas

"Nothing Compares 2 U" — Chris Cornell

"OHMS" — Deftones

"Making a Fire" — Foo Fighters (Ganador)

Mejor canción de rock

"All My Favorite Songs" — Escritores, Rivers Cuomo, Ashley Gorley, Ben Johnson y IlseyJuber (Weezer)

"The Bandit" — Escritores, Caleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill y Nathan Followill (Kings Of Leon)

"Distance" — Escritor, Wolfgang Van Halen (Mammoth WVH)

"Find My Way" — Escritor, Paul McCartney (Paul McCartney)

"Waiting on a War" — Escritores, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear, (Foo Fighters) (Ganador)

Mejor Álbum de Rock

Power Up — AC/DC

Capitol Cuts — En vivo desde Studio A — Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 — Chris Cornell

Medicine At Midnight — Foo Fighters (Ganador)

McCartney III — Paul McCartney

Mejor álbum pop latino

Vértigo — Pablo Alborán

Mis Amores — Paula Arenas

Hecho A La Antigua — Ricardo Arjona

Mis Manos — Camilo

Mendó — Alex Cuba (Ganador)

Revelación — Selena Gomez

Mejor álbum de música urbana

Afrodisíaco — Rauw Alejandro

El Último Tour Del Mundo — Bad Bunny (Ganador)

José — J Balvin

KG0516 — KAROL G

Sin Miedo (Del Amor Y Otros Demonios) 8 — Kali Uchis

Mejor álbum Latino Tropical

SALSWING — Rubén Blades, Roberto Delgado y orquesta (Ganador)

Live in Perú — Tony Succar

Colegas — Gilberto Santa Rosa

En cuarentena — El Gran Combo de Puerto Rico

Sin Salsa no hay paraíso — Aymée Nuviola

Mejor álbum de comedia

The Comedy Vaccine — Lavell Crawford

Evolution — Chelsea Handler

Sincerely Louis CK — Louis C.K. (Ganador)

Thanks for Risking Your Life — Lewis Black

The Greatest Average American — Nate Bargatze

Zero F***s Given — Kevin Hart

Mejor video musical

"Shot In the Dark" — AC/DC

"Freedom" — Jon Batiste (Ganador)

"I Get a Kick Out Of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches" — Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Montero (Call Me By Your Name)" — Lil Nas X

"Good 4 U" — Olivia Rodrigo

Mejor film musical

Inside — Bo Burnham

David Byrne's American Utopia — David Byrne

Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles — Billie Eilish

Music, Money, Madness...Jimi Hendrix In Maui — Jimi Hendrix