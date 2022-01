Muere la primera actriz mexicana Graciela Orozco La intérprete de 86 años partía después de medio siglo construyendo un legado inolvidable en el mundo de la televisión, el cine y el teatro. Descanse en Paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la interpretación y el arte en general despide a una de sus grandes damas de la escena: la primera actriz Graciela Orozco. La intérprete de importantes títulos tanto radiales, como teatrales, televisivos y cinematográficos fallecía a los 86 años tal y como ha informado la Asociación Nacional de Actores. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Graciela Orozco, miembro de nuestro sindicato. Descanse en Paz", expresa el comunicado oficial compartido por ANDE. Su mánager y representante de otros artistas, Stephanie Ripstein, también daba a conocer la noticia junto a un texto cargado de amor y respeto hacia una de las grandes figuras que han dado las tablas, su gran pasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mujer de inigualable talento, extraordinaria maestra, pero por sobre todas las cosas, una mujer luchadora, siempre con una sonrisa, un consejo o una palabra de aliento", apuntó Ripstein en un sentido escrito. Entre los múltiples trabajos de Orozco están las películas El don de Dios, Club eutanasia, La cebra, y Besos de azúcar, y telenovelas como Los Sánchez y Cada quien su santo. Amante absoluta del teatro, actuó, produjo y dirigió sobre la tarima, además de ejercer como profesora en este medio. Una carrera brillante y una vida llena de amor. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la primera actriz mexicana Graciela Orozco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.