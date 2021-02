Close

Graciela Mauri revela cómo vivió la familia la enfermedad de su hermano Toño Los parientes de Toño Mauri también vivieron con él su proceso para recuperar la salud tras sufrir severas secuelas por el coronavirus. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras ocho meses de permanecer en el hospital por complicaciones con el COVID-19, Toño Mauri por fin se encuentra en su casa. Si bien, su esposa, Carla Alemán Magnani, e hijos, Carla y Toño, estuvieron a su lado, su familia en México también sufría por lo ocurrido. Ahora, Graciela Mauri, hermana del actor, reveló cómo fue la experiencia con esta crisis de salud del también empresario. "Mi mamita, que es una guerrera también, lo ha sufrido impresionante. Pero mi mamá es fuerte y ve hacia adelante siempre, y eso nos los enseña. Mi mamita delante de nosotros no se cae. Creo que nos vamos, no quiero pensar porque soy mamá, lo que ella sufre", dijo Graciela Mauri, con lágrimas en los ojos, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Mi papi, que está en el cielo le da a esa fuerza que se necesita para soportar que un hijo esté en la situación que estuvo mi hermano [Toño]". De acuerdo con la actriz, su madre "está feliz y la veo tan contenta; es un gran regalo para ella" la recuperación de su hijo y "está con un ánimo y con unas ganas de verlo, impresionantes". Además, aprovechó para reconocer el apoyo de su cuñada en todo este proceso. Image zoom Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Carla [Alemán] buscó todas las opciones; agotó todo, todo, para que mi hermano tuviera lo mejor, estuviera bien; buscó el mejor lugar para que pudiera hacerle su transplante. No se ha separado de él un solo segundo", reveló. "Ahora que escuchamos las entrevistas que da [Toño] y narra que a Carla la llamaban, en la noche, y le decían 'tal vez no pase esta noche', mi cuñada, bendito Dios, no nos dijo y eso hizo que nosotros no cayéramos hasta el fondo". Image zoom Credit: Carla Mauri Instagram Graciela Mauri pudo reunirse con Toño Mauri antes del trasplante; lo cual, agradece porque considera que "muchas veces, no valoras que puedas tocar a tus seres queridos, abrazarlos, decirle cuánto los amas. Solo cuando estamos en situaciones así, entiendes el valor que eso tiene".

