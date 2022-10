Graciela Beltrán hace duras revelaciones: "Mi bebé murió en el vientre" Graciela Beltrán declaró que había quedado embarazada en dos ocaciones, pero lamentablemente perdió a sus bebés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Graciela Beltrán Graciela Beltrán | Credit: David Livingston/Getty Images Hubo un tiempo en que Graciela Beltrán hizo todo lo posible para convertirse en madre. Incluso en 2019 se supo que había entrado en procedimiento para quedar embarazada, pero lo cierto es que no pudo ser posible. Ahora la cantante ha hecho fuertes confesiones sobre un tema tan delicado para ella. Fue en el programa hoy Día (Telemundo) que Beltrán declaró que había quedado embarazada en dos ocasiones, pero lamentablemente perdió a sus bebés. "Pensé que no era fértil hasta que logré quedar en estado en dos ocasiones", dijo. "Estuve embarazada. La primera vez mi bebé murió en el vientre a las 12 semanas. Cuando eso sucede yo no podía asimilarlo, no lo aceptaba, no podía deshacerme de mi bebé en mi viente", contó. La cantante y actriz también aseguró que atravesar este duro momento se percató de que muchas son las mujeres que pasan por lo mismo. "Después cuando yo informé lo que estaba viviendo, nunca imaginé que habían tantas mujeres unidas por esta cuestión de los hijos", dijo. En el espacio Beltrán además habló de su infancia y de las carencias que tuvo su hogar de niña. Graciela Beltrán Graciela Beltrán | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "La verdad es que crecimos con mucha carencia, con mucha pobreza, pero estaba bien porque hubo siempre mucho amor en nuestra casa", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, dijo que "las tragedias siempre estuvieron junto a nosotros también", como el secuestro de su hermano, del que nunca supieron su paradero. Hace cuatro años Beltrán declaró que estaba lista para convertirse en madre soltera. "Mi mamá sacó adelante a seis chiquillos, uno tras otro y nada más con el apoyo de los vecinos, ayudándose mutuamente porque mi padre jamás sus luces [estuvo]", contó en ese entonces. "Yo no lo tengo miedo, yo soy muy aventada, enfrento lo que venga".

