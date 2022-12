Goyo se pronuncia ante acusaciones de ataques racistas contra 2 niños en Colombia: "Me partió el corazón" Una profesora de inglés en el departamento colombiano de Boyacá aseguró que sus hijos de 5 y 9 años sufrieron abuso físico y psicológico en una escuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una denuncia pública de supuestos abusos sicológicos, físicos y ataques racistas en contra de 2 niños en Colombia ha consternado a este país, y varios famosos han alzado la voz pidiendo justicia, entre ellos Goyo del trío Chocquibtown. La cantante de 40 años, quien ha sido una ferviente defensora de los derechos de la comunidad afrolatina, compartió varios mensajes en sus redes sociales en los que lamentó que casos como estos todavía están sucediendo en su país y el mundo. "Muchas cosas me hicieron llorar este año, pero esta me partió el corazón", escribió la cantante en su cuenta de Instagram. "¿Violencia racista? ¡Esto no es increíble en Colombia! Somos testigos de esto y de más. Justicia pues, justicia", agregó. Otros famosos también reaccionaron a los mensajes de la intérprete colombiana como Chesca, Mirella Cesa, y Dante Espineta, entre otros: "Esto es inaudito", "¡Dios santo!", "esto no puede pasar", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Según reportó el diario El Tiempo, Kerlin Sugey Murillo Mena denunció que en el municipio de Paya, en el departamento de Boyacá, donde se desempeñaba como profesora de inglés en la institución educativa El Rosario, tanto ella como sus hijos Keiner Joel Córdoba, de 5 años, y Keyler Yojackson Córdoba, de 9, fueron víctimas de violencia racista e incluso abuso sexual. Estas agresiones les dejaron a los pequeños heridas como fracturas en el cráneo, partituras en el mentón, en la cara y lesiones en el cuerpo, aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos atacaron por pertenecer a la población negra y afrodescendiente. Por la pigmentación de nuestra piel fuimos agredidos de todas las formas, hasta el punto de que mis hijos fueron abusados sexualmente", contó Murillo en conversación por video con SEMANA. La maestra acusó al rector del centro, Jorge Humberto Cuy, de instar a los estudiantes a llamar a sus hijos "micos" y decirles que no se acercaran a ellos. Sostuvo que las conductas fueron replicadas por los jóvenes, quienes empezaron a agredir a sus pequeños, acción que la motivó a realizar su denuncia ante las autoridades. De su lado, Cuy catalogó como "blasfemia" las acusaciones en su contra, según reportó el portal de noticias actualidad.rt.com. La vicepresidenta de ese país, Francia Márquez, ha solicitado a la Fiscalía General de Colombia que inicie una investigación sobre el caso. "El racismo mata, daña familias y sociedades," dijo Márquez a través de su cuenta de Twitter. "Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista, es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad".

