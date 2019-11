¿Quién era Goo Hara, la cantante de K-Pop que murió a los 28 años? By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Han Myung-Gu/WireImage La exmiembro del grupo musical femenino Kara que fue encontrada sin vida en su casa ya había intentado suicidarse a principios de este año. Empezar galería Goo Hara Image zoom Chung Sung-Jun/Getty Images La cantante coreana de 28 años se suicidó este fin de semana y fue hallada sin vida en su casa. También se encontró una nota, según el departamento de policía que investigó el caso en Corea del Sur. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement No era la primera vez Image zoom Han Myung-Gu/WireImage El 26 de mayo del 2019 Goo Hara intentó suicidarse en su apartamento y fue llevada inmediatamente al hospital, luego de lo cual se disculpó por preocupar a sus fanáticos. 2 de 11 Applications Ver Todo Sus problemas públicos Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Goo Hara presentó en el 2018 una demanda contra su ex Choi Jong-bum por supuestamente amenazar con publicar una grabación de video de la pareja teniendo relaciones sexuales. Fue declarado culpable de agresión física, comportamiento amenazante y el uso de fuerza innecesaria, pero no fue declarado culpable de agresión sexual, según el fallo del Tribunal de Distrito de Seúl. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Trágico final Image zoom Twitter En octubre, la actriz, cantante y exmiembro del grupo de chicas f(x) Sulli también se quitó la vida. Sulli y Goo Hara eran mejores amigas. 4 de 11 Applications Ver Todo Su carrera Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Además de cantar solía también actuar y apareció en varias producciones como City Hunter y Secret Love. 5 de 11 Applications Ver Todo De gira Image zoom IG/Goo Hara Antes de su trágica muerte, estaba de gira promocionando su sencillo "Midnight Queen". 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su último post Image zoom IG/Goo Hara En las redes sociales, publicó esta foto con el título Buenas noches. 7 de 11 Applications Ver Todo El grupo Kara Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Se unió al grupo musical femenino Kara en el 2008. 8 de 11 Applications Ver Todo El rompimiento Image zoom Han Myung-Gu/WireImage En el 2015, el grupo se separó y Goo Hara comenzó su carrera en solitario con el lanzamiento del EP Alohara (Can You Feel It?). 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Le gustaba la belleza Image zoom ilgan Sports/Multi-Bits via Getty Images En el 2015 publicó un libro de belleza titulado Nail HARA. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image ¿Quién era Goo Hara, la cantante de K-Pop que murió a los 28 años?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.