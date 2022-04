Conoce al hijo de Gonzalo Vega ¡que también es actor! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería gonzalo vega y su hijo gonzalo vega jr Credit: Mezcalent (x2) Gonzalo Vega Jr. se ha destacado en proyectos como la telenovela "La desalmada", al lado de Livia Brito, ¡conócelo! Empezar galería De sangre le viene al galgo Gonzalo Vega Jr. Credit: Mezcalent Gonzalo Vega Jr., es el hijo menor del desaparecido galán de telenovelas y actor de teatro Gonzalo Vega. quien falleció en 2016 luego de una brillante y larga carrera artística. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adorado El joven histrión ha heredado al talento artístico de la familia que también corre por las venas de sus dos hermanas, las artistas Zuria Vega (izq., en su infancia) y Marimar Vega (no fotografiada). 2 de 9 Ver Todo Una sensible pérdida Gonzalo Vega con su ultima pareja y su hijo Gonzalo Credit: Mezcalent Vega batalló durante años con el síndrome mielodisplásico ante el cual finalmente sucumbió. Aquí lo vemos en imagen de archivo con su esposa Andrea (izq.) y su heredero. El actor dejó un enorme legado artístico que incluía 50 películas, una decena de telenovelas y un sinfín de obras de teatro– inició su carrera artística a finales de la década de los 60. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galán de telenovela Vega Jr. se destacó recientemente al interpretar el papel de Piero, un joven de alma libre en busca del amor que figuraba en la exitosa telenovela La desalmada, encabezada por Livia Brito, José Ron, Marjorie de Sousa y Marlene Favela. 4 de 9 Ver Todo Teatrero Gonzalo Vega Jr. Poncho Herrera Sociedad de los poetas muertos obra Credit: Mezcalent Al igual que su padre, Vega Jr. se ha dedicado al cine, teatro y televisión. Aquí lo vemos al lado del ex RBD Poncho Herrera (der.) en la puesta en escena de La sociedad de los poetas muertos, en Ciudad de México (2018). 5 de 9 Ver Todo Una bonita familia Gonzalo Vega Jr y Alberto Guerra con Zuria Vega Credit: IG/Alberto Guerra El joven histrión mantiene una estrecha amistad con su cuñado, el también actor Alberto Guerra (izq.), pareja de Zuria Vega y padre de sus dos hijitos, Lúa y Luka y quien compartió recientemente esta foto de la familia. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En la pantalla grande Hace algunos meses el actor anunció el estreno de Enfermo amor su más reciente proyecto en el mundo del Séptimo Arte. 7 de 9 Ver Todo Sus pasiones Gonzalo Vega Jr. adora los viajes, las nuevas aventuras y es apasionado del motociclismo, como revelan sus redes. 8 de 9 Ver Todo Adelante Este 7 de abril se estrenó en HBO MAX la nueva serie Ninis, que trata de cinco veinteañeros en busca de su destino. Aquí las escenas compartidas por el galán. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

