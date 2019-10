Así recordamos a Gonzalo Vega By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El actor, del que se han cumplido tres años de su fallecimiento, apareció en muchas telenovelas como Cuna de lobos, Alondra y En carne propia. Una carrera legendaria con más de 50 películas y 15 telenovelas. Empezar galería Descansa en paz Image zoom Mezcalent El jueves hizo tres años del fallecimiento del actor Gonzalo Vega a los 69 años. Advertisement Advertisement Su carrera Image zoom Mezcalent Gonzalo Vega comenzó a actuar a finales de los años sesenta y apareció en muchas producciones exitosas. En 2010, le diagnosticaron preleucemia, lo que lo obligó a retirarse de la actuación. Regresó en 2014, pero falleció dos años después. Sus hijos Image zoom Mezcalent Es el padre de los actores Gonzalo Jr., Zuria y Marimar Vega. Advertisement Marimar lo recuerda Image zoom IG/Marimar Vega “Hombron… ❤️❤️ siempre en mi siempre conmigo. Como se te extraña padre,” expresó la actriz. Zuria también Image zoom IG/Zuria Vega La mexicana publicó esta foto del día de su boda. Lo extraña mucho Image zoom IG/Gonzalo Vega Jr. “3 años, yo sigo con mis jetas y tu probablemente te ríes de mi subnormalidad. Cada día te siento más en mí. te amo y te extraño viejo”, compartió Gonzalo Vega Jr. Advertisement Advertisement Advertisement Cuna de lobos Image zoom Mezcalent Gonzalo Vega trabajó junto a María Rubio en la amada telenovela. En carne propia Image zoom Mezcalent Interpretó el papel de Octavio Muriel en la telenovela. Alondra Image zoom Mezcalent Gonzalo Vega y Ana Colchero protagonizaron en la telenovela de 1995. Advertisement Advertisement Advertisement Don Juan Tenorio Image zoom Mezcalent El actor también apareció en obras de teatro. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

