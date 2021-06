Gonzalo Peña acepta responsabilidad en el caso de violación de Daniela Berriel Desde que Daniela Berriel hizo pública su denuncia, señaló que Gonzalo Peña había sido testigo del hecho. El actor rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Daniela Berriel aseguró el pasado marzo que había sido violada por un hombre llamado Eduardo Ojeda, amigo de Gonzalo Peña, quien supuestamente fue testigo del hecho y no hizo nada. El actor, que fue acusado de tener responsabilidad en el presunto delito, abandonó México mientras las autoridades llevaban a cabo la investigación y regresó a su natal España. Ahora ha decidido romper el silencio y confirmar la denuncia de la actriz. "Gonzalo Peña ya rindió una declaración", confirmó el abogado de la actriz, Xavier Olea, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Hizo dos declaraciones, una ante su defensa y otra ante un notario público en el país en el que se encuentra [España]. Esas declaraciones al ser ante notario público tiene una validez legal y la que hace ante los abogados también tiene una validez porque sus abogados son parte de la investigación", explicó el letrado. "Gonzalo Peña dice la verdad y su verdad coincide con la verdad de Daniela". Pese a que su testimonio "fortalece el dicho de Daniela", el intérprete de Fernando Ruíz Melgarejo en la telenovela Hijas de la luna seguirá imputado, explicó Olea. "Hay una figura que se llama violación por omisión, es decir que no hizo nada, de eso está acusado y está acusado de un abuso sexual que sucedió previo al evento de la violación", agregó. Daniela Berriel y Gonzalo Pena Credit: Tomado de video/Instagram; mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La Fiscalía General del Estado [Guerrero, México, donde ocurrió el spuesto delito] tendrá que actuar en consecuencia, se lo hemos solicitado formalmente tanto nosotros, los abogados de Daniela, como los abogados de Gonzalo", dijo el abogado. "Fue un ejercicio de honestidad, de lealtad, de apoyo a Daniela, de hacer las cosas bien y es lo que platicamos con sus abogados que era lo correcto que tenía que contar lo qué pasó". Por su parte, Berriel mencionó cómo se encuentra luego de que Peña aparentemente confirmara su denuncia. "Sentí más paz porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo", dijo. "Me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando comentarios todavía negativos y teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna".

