Actor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? es señalado de ser cómplice de violación

"Llegué al cuarto, el cual me habían dado para dormir, tenía dos camas, mi cama y [separada] la de Gonzalo. Me acosté. No habían pasado ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome, jamás me preguntaron. Me paré y había un sillón enfrente de las camas y me acosté. El único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se quedó acostado", relató Berriel en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Eduardo llegó me tocó a pierna y me dijo que no fuera apretada. Me paré y me pasé a la otra cama y él me siguió. Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz".