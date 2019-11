Separados al nacer: Gonzalo García-Vivanco y Jason Momoa By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los actores Gonzalo García-Vivanco y Jason Momoa tiene en común un buen físico, una larga cabellera y un look de galán sexy. No en vano algunos dirían que fueron separados al nacer. ¿Estás de acuerdo? Empezar galería Gonzalo García-Vivanco Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images El actor de 37 años es mejor conocido por su participación en la serie Soy tu fan. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jason Momoa Image zoom Evan Agostini/Getty Images El actor de 40 años es conocido por sus papeles en Aquaman, Game of Thrones y Frontier. 2 de 11 Applications Ver Todo Su físico Image zoom Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images Mientras filmaba la telenovela Cuna de lobos, el mexicano mostró un cuerpo tonificado. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement No se queda atrás Image zoom Mega/The Grosby Group Momoa también tiene lo suyo, aquí con el pecho al aire, al lado de una piscina. 4 de 11 Applications Ver Todo Su tigre Image zoom IG/Gonzalo Garcia-Vivanco El actor constantemente comparte fotos de su gato en redes sociales. 5 de 11 Applications Ver Todo El mejor amigo del hombre Image zoom IG/Jason Momoa A Momoa, aquí muy bien acompañado, también le gustan los animales. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Aventurero Image zoom IG/Gonzalo Garcia-Vivanco García-Vivanco es un lobo marino a quien le gusta vivir la vida en el mar. 7 de 11 Applications Ver Todo Al aire libre Image zoom IG/Jason Momoa Por su parte, a Momoa le gustan las aventuras en tierra firme, sobre su motocicleta. 8 de 11 Applications Ver Todo En familia Image zoom IG/Gonzalo Garcia-Vivanco García-Vivanco se la pasa de lo lindo junto a su familia. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus hijos Image zoom IG/Jason Momoa A este actor también le gusta compartir con sus seres queridos, especialmente sus hijos. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

