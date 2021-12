¡Brillan los latinos en las nominaciones al Golden Globe 2022! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Javier Bardem y Ariana DeBose Credit: Jon Kopaloff/Getty Images; VALERIE MACON/AFP via Getty Images La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) anunció la lista de nominados en su 79 entrega, ¡y los artistas de origen hispano han cosechado sendas menciones! Dale una mirada a la lista. Empezar galería Ariana Debose Ariana DeBose Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images La actriz, bailarina y cantante de raíces puertorriqueñas ha sido nominada a la Mejor Actriz Secundaria en una película por West Side Story. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Oscaar Isaac Oscar Isaac attends the finale screening of HBO's "Scenes From a Marriage" Credit: Taylor Hill/FilmMagic El actor de padre cubano y guatemalteca está nominado como Mejor Actor en una Serie Limitada por Scenes from a Marriage (HBO). 2 de 7 Ver Todo Encanto ENCANTO Credit: © 2021 Disney. All Rights Reserved La cinta animada de Disney inspirada en Colombia, y que narra la historia de la familia Madrigal, se lleva dos nominaciones a la Mejor Cinta Animada y Mejor Banda Sonora. Además.... 3 de 7 Ver Todo Anuncio Lin-Manuel Miranda Lin Manuel Miranda Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El actor y cantautor recibió una nominación a la Mejor Canción Original por su tema "Dos oruguitas" escrito para la mencionada cinta Encanto. 4 de 7 Ver Todo Anthony Ramos Anthony Ramos Credit: Roy Rochlin/WireImage El sexy actor de raíces puertorriqueñas se llevó una nominación al Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia por su participación en la adaptación fílmica del musical de Lin-Manuel Miranda In the Heights. 5 de 7 Ver Todo Javier Bardem Javier Bardem Credit: Jon Kopaloff/Getty Images El oscarizado español ha sido nominado al Mejor Actor por su papel como Desi Arnaz en la cinta Being the Ricardos, que estelariza al lado de Nicole Kidman para Amazon Prime Video. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michaela Jaé "MJ" Rodríguez MJ Rodriguez Credit: Rich Fury/Getty Images En julio pasado la actriz de raíces boricuas hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero nominada a un premio Emmy gracias a su entrañable rol como Blanca Rodriguez-Evangelista en la serie Pose (FX). Ahora ha sido nomimnda al Golden Globe como Mejor Actriz en una Serie de Televisión-Drama. -Los Ganadores serán anunciados en 9 de enero próximo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

