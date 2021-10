Gloria y Lili Estefan hablan sobre crisis en Cuba y sus vivencias en la isla en Red Table Talk: The Estefans En el más reciente episodio de Red Table Talk: The Estefans, Gloria Estefan y Lili Estefan hablan de la crisis en Cuba y comparten sus propias vivencias dentro de la isla. Mira sus impactantes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Estefan y Lili Estefan hablaron sobre la crisis en Cuba en un conmovedor episodio de su programa Red Table Talk: The Estefans en Facebook Watch. "A solo una hora de aquí en avión, a 90 millas de la costa de la Florida, atrocidades horribles le están pasando a la gente que amamos en el país de donde somos", dijo la cantante. Gloria Estefan denuncia que —después de las protestas masivas del 11 de julio, cuando cubanos por toda la lista saliendo a las calles pidiendo libertad— el gobierno cubano respondió golpeando y encarcelando a quienes protestaban pacíficamente, cazándolos en sus hogares para castigarlos por quejarse. "Cientos de protestantes aún están en la cárcel hoy, otros están desaparecidos y sus desconsolados seres queridos están desesperados por encontrar respuestas", añadió la antigua vocalista de Miami Sound Machine. Gloria Estefan recuerda que salió de Cuba cuando tenía dos años y medio, en mayo de 1960. Su padre era un oficial de la policía del gobierno de Fulgencio Batista y al Fidel Castro tomar poder del país, su padre fue arrestado. Después de tres o cuatro meses en prisión, lo dejaron libre y José Fajardo decidió sacar a su familia de Cuba. Gloria Estefan y su madre viajaron a Estados Unidos en avión y ella aún guarda el boleto de recuerdo. Gloria Estefan Credit: (Gregory Pace/FilmMagic) La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) Lili Estefan también compartió su historia. "Yo soy cubana de nacimiento y eso significa que yo nací en el comunismo, una vida totalmente diferente de la que yo he podido darle a mis hijos", dice. "Yo nací en un lugar donde no hay libertad de expresión, donde te dicen cómo pensar, qué decir y qué creer. Te enseñan desde niña que Fidel es el comandante en jefe, la isla entera es como su base militar". Lili cuenta que cuando ella tenía 13 años su madre se suicidó. "Ella se quitó la vida por desesperación", revela. "Fue el Día de las Madres cuando mi padre se sentó conmigo. Nunca lo olvidaré, fue en 1980, y nos dijo: 'hay una oportunidad para ti y para tu hermano de salir de Cuba' ¿Ustedes están dispuestos? ¿Cómo puedes tomar esas decisiones cuando tienes 13 años", reflexiona. Emilio Estefan recuerda que se montó en un pequeño barco y se fue a la isla con la idea de traer a sus familiares a Miami en medio del éxodo del Mariel. Por diez días estuvieron perdidos en el mar. "Lo único que tratamos de hacer fue salvar a nuestra familia para que estuvieran en un país libre. Pasamos seis días sin comer, casi sin tomar agua", recuerda Emilio Estefan de su travesía en el mar. Lo más frustrante es que las autoridades cubanas no le permitieron traer a su familia a Miami. Afortunadamente Lili, su padre y su hermano obtuvieron visas y volaron a Costa Rica unos seis meses después, donde se reencontraron con Emilio y luego volaron a Miami. Lili Estefan le agradece a sus tíos haberla sacado de Cuba. "He trabajado muy duro para que ustedes estén orgullosos de mí", dice la presentadora. "Para que sepan que no fue en vano". Emilio Estefan le responde emocionado "es lo mejor que me ha pasado en la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor afrocubano Laz Alonso también habló de la realidad en la isla hoy y el cantante Yotuel cantó una versión especial de su himno "Patria y Vida" junto a Gloria Estefan y su hija, la cantante Emily Estefan.

