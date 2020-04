Gloria y Emilio Estefan darán de comer a quienes luchan contra el coronavirus Los Estefan entregarán comidas en Miami a personal sanitario, de primeros auxilios y otros puestos esenciales. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Emilio y Gloria Estefan brindarán partir de este jueves comida gratuita a los héroes sin capa que están ayudando a combatir el coronavirus. A través de su empresa Estefan Kitchen, la pareja proporcionará comidas a personal sanitario, de primeros auxilios y de otros trabajos esenciales en distintas localidades de Miami durante un mes. “Para nosotros es fácil poder hacer un cheque y poder ayudar como lo hemos hecho antes. Yo he tenido tanto respeto por los doctores, por la gente en la policía, tanta gente que han hecho un trabajo en este momento en el que estamos, que quiero ayudar”, dijo Emilio a People en Español. “Por supuesto el restaurante está cerrado, pero si podemos nosotros ofrecer este servicio [de comida], ayudar a esta gente que tanto le hace falta, no solamente hay que dar una comida al día, son entregas a la hora del almuerzo, la hora de la comida y a veces a las 12 de la noche porque los policías piden la comida a veces a las 12 de la noche”, agregó. Durante los próximos 30 días, Estefan Kitchen preparará y entregará los alimentos en varios centros de salud de la ciudad de Miami, así como en el departamento de policía y al cuerpo de bomberos, con el fin de ayudar con comidas calientes y saludables. “El mensaje no es el plato de comida, sino el mensaje de unidad, el mensaje de agradecimiento a esta gente que están jugándose la vida por tanta gente en estos momentos de parte mía y de Gloria y de los empleados que quisieron hacerlo”, comentó. Esta iniciativa permite, además, que los empleados de la empresa de la pareja mantengan sus puestos de trabajo. “Pudimos mantener a los empleados haciendo algo positivo y dando un mensaje de agradecimiento solamente”, dijo Emilio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio confesó que este no es un momento para pensar en hacer música o conciertos, sino de actuar para ayudar a quienes están pasando trabajo para salir adelante. “Este no es un momento de cantar, nadie quiere estar cantando, haciendo conciertos. De verdad lo que hay que hacer es poder ayudar, sobretodo a la comunidad latina que va a pasar mucho trabajo. Hay niños en estos momentos que no tienen computadoras para recibir sus clases en la casa. Hay tanta gente sin empleo todavía. Cuando uno se acuesta por la noche y le empieza a dar vuelta la cabeza [te preguntas] ¿que puedo hacer yo?”, dijo. “Por lo menos me siento un poco mejor que puedo hacer algo mínimo, no es nada comparado con lo que está haciendo la gente pero lo hemos hecho con mucha fe en Dios y mandando el mensaje de gratitud”, añadió. El afamado producto aseguró que tanto él como su esposa han seguido las indicaciones de las autoridades permaneciendo en casa alejados de su familia y cuidando su salud. “No vemos a los niños hace tiempo, a mi nieto, pero todos los días estamos [por] Facetime jugando con él. La vida cambia a veces, por lo menos estamos saludables, estamos luchando y tratando de seguir adelante”, dijo. “De esto vamos a aprender mucho, a ser mejores seres humanos, dejar tanto odio resentimiento que a veces tiene la gente sin ninguna necesidad. Que una nueva generación sepa que la vida te puede cambiar en un momento”. Advertisement

Gloria y Emilio Estefan darán de comer a quienes luchan contra el coronavirus

