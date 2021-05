Gloria y Emilio Estefan celebran a la comunidad LGTB con un tributo muy especial Los músicos y empresarios celebrarán en grande el Mes del Orgullo Gay en su legendario hotel en Miami Beach. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Gloria y Emilio Estefan no hay mejor manera de celebrar el Mes del Orgullo Gay, que con un tributo a la inolvidable cinta The Birdcage en su 25 aniversario. La pareja rendirá honor a la cómica historia de amor, familia y aceptación ambientada en Miami Beach, FL, que protagonizó el desaparecido Robin Williams. Los empresarios han creado un show protagonizado por artistas drag que se inspira en los personajes de la cinta de 1996. "Amamos The Birdcage. Es una representación divertidísima de South Beach en los años noventa cuando esa parte de Miami era bastante conocida por los clubes y bares, como lo vemos en la cinta", contó Gloria a People. "Emilio y yo sentimos inmenso orgullo cuando vemos a nuestra ciudad exhibida de esta manera y queríamos rendir tributo a la película en nuestro hotel". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria y Emilio Estefan, Dinner in Drag Credit: LARS NIKI/GETTY; WORLDREDEYE.COM La cena-show Dinner in Drag se llevará a cabo en el legendario Hotel Cardozo de la pareja a partir del próximo 1 de junio y hasta finales de año. Estará abierta tanto a los huéspedes del hotel como a los visitantes de South Beach. El programa de dos horas incluirá presentaciones musicales, bailes, comedia y por supuesto, un extenso menú del nuevo restaurante del hotel Call Me Cuban by YUCA. "Después de la cena, proyectaremos la cinta en nuestro televisor para despedir la noche", explicó la cantante. "Nos encanta que la gente pueda venir a Cardozo y tener esta experiencia inspirada en una película que es tan entretenido y que tanto le gusta a nuestra familia". South Beach Cardozo Hotel Credit: MAURIZIO LEONI La película cuenta las peripecias de un joven criado por una pareja gay dueña de un cabaret en South Beach a los que quiere presentar a su novia, cuyo padre es un político ultraconservador. El tema Conga de Gloria junto a Miami Sound Machine forma parte de la banda sonora. "Creo que es maravilloso que podemos celebrar a una comunidad de individuos durante un mes en específico, mientras continuamos trabajando hacia la equidad y aceptación real", comentó. "Todos somos humanos y merecemos ser amados y respetados".

