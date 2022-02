Gloria y Emilio Estefan se unen a campaña para liberar a menores de edad presos en Cuba ¡Los detalles! Gloria y Emilio Estefan se unieron a la campaña Free the children para liberar a menores de edad encarcelados injustamente en Cuba tras las protestas contra el gobierno de la isla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria y Emilio Estefan apoyan la campaña internacional Free The Children (o "Liberen a los niños") para liberar a menores de edad en cárceles cubanas, informa EFE. La campaña de la Fundación por los Derechos Humanos para Cuba (FHRC por su sigla en inglés) busca la liberación de niños y adolescentes encarcelados después de las protestas del 11 de julio de 2021 en contra del gobierno cubano, reporta el diario El Nuevo Herald. La petición Free the Children en change.org, está recaudando firmas para lograr justicia para los menores de edad que fueron injustamente encarcelados. Esta página incluye testimonios de "madres que sufren por sus hijos presos" y emotivos mensajes de la cantante y el productor musical cubano, quienes han expresando sentirse "profundamente conmovidos como padres y defensores de los derechos del pueblo cubano". Además de los Estefan, celebridades como el cantante cubano Yotuel —uno de los creadores del himno de libertad "Patria y vida"— se han sumado a la petición. La activista cubana Rosa María Payá une su voz también. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Estefan Credit: (Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) Gloria Estefan compartió en Instagram un conmovedor mensaje. "Niños cubanos de entre 12 y 18 años continúan prisioneros del régimen cubano, en violación directa del propio marco legal de Cuba, de todos los preceptos del derecho internacional y de los tratados que protegen los derechos de los niños. ¿Sus crímenes? Protestar pacíficamente exigiendo la Libertad", expresó la intérprete de "Mi tierra", junto a un video pidiendo ayuda para cambiar esta desgarradora realidad. Otro video compartido por Emilio Estefan en Instagram muestra algunos de los rostros de los menores de edad encarcelados y los testimonios de sus madres. La fundación FHRC reporta que la Fiscalía de Cuba reconoció haber procesado a unos 55 menores de edad, acusados de delitos como sedición, atentado y desorden público, tras sumarse pacíficamente a las protestas en contra del gobierno de Miguel Díaz Canel. Protesters´ Trials, Havana, Cuba - 19 Jan 2022 Credit: Ramon Espinosa/AP/Shutterstock Estos arrestos se han realizado "en violación a lo establecido por el Código Penal, la Constitución que rige en Cuba y los tratados internacionales que protegen los derechos de los niños". Las penas solicitadas por la fiscalía cubana oscilan entre los 13 y los 25 años de cárcel, para los menores son de entre 13 y 23 , y en seis casos la petición de condena es mayor que la edad del procesado. "El Estado cubano ha manipulado los casos de estos niños para procesarlos como delincuentes comunes, práctica que ha desarrollado durante décadas para ocultar la presencia de presos políticos y presos de conciencia en Cuba", concluye esta petición.

