¿Sabes cuál es el mayor defecto de Gloria Trevi? ¡La canta te te cuenta todo lo que no sabías de ella!

Para todo el que crea que Gloria Trevi ha hecho y dicho todo, la cantante mexicana de 51 años que este noviembre está de gira, confesó en exclusiva algunos de sus más íntimos secretos.

Mayor atributo

"Mi atributo [también] es confiar en los demás", agrega Trevi. "A veces la gente sí se convierte en amigos de verdad".

Marca Preferida de ropa

"[Mi] marca favorita de ropa es Gloria Trevi y Dolce & Gabbana", dice la intérprete de "Zapatos viejos".

Defecto

"Mi mayor defecto es ser muy confiada", desvela la cantante junto a su hijo mayor Ángel Gabriel, quien caba de iniciar su carrera como solista.

La mayor vergüenza

"Lo que más me avergüenza… mmm, creo que da pena lastimar a alguien", revela Trevi, en la imagen (con Galilea Montijo).

Lo que no ha podido superar

"Lo que no he podido superar es el amor tan grande que la gente me da", dice emocionada la cantante.

Comida preferida

"La comida que más me gusta es el elote", señala cantante (con Gaby Spanic).

Hijos

"Mis hijos son decisión para mí", dice la intérprete (con su esposo y sus dos hijos).

Su mayor miedo

"Tengo mucho miedo a la separación", dice Trevi (junto a su esposo Armando Gómez).

