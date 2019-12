Así celebraron Gloria Trevi y Armando Gómez su décimo aniversario de casados La cantante mexicana Gloria Trevi celebra 10 años de casada con Armando Gómez. Así festejó la pareja. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gloria Trevi recién celebró 10 años de matrimonio con Armando Gómez. La cantante mexicana compartió en Instagram una foto cenando con su esposo y le llovieron felicitaciones. “Muchas felicidades y bendiciones para los dos, después de 10 años y una vida maravillosa juntos que Dios los una por siempre”, comentó un amigo. “Pareja de guapos, que su andar, sea siempre así, juntos y enamorados. Felicidades”, les deseó la presentadora Raquel Bigorra. La pareja superó una crisis matrimonial que tuvo a mediados del 2018, cuando Trevi reveló que estaba separada de Gómez. En entrevista con la presentadora dominicana Luz García en su programa Noche de Luz, Trevi contó: “Yo sé que en todas las relaciones se puede llegar a un momento como de comodidad y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Yo quiero todo o nada. Se necesita coraje para continuar y coraje para acabar. Las mujeres somos muy fuertes pero tenemos que canalizar nuestra fuerza hacia lo que nos haga más felices”. Al parecer volvió a encontrar la felicidad al lado de su esposo y se reconciliaron en octubre del 2018. Su romántica boda se llevó cabo en la Catedral Metropolitana de Monterrey en diciembre del 2009. Image zoom Trevi habló con la periodista mexicana Adela Micha en su programa “Saga” en Youtube sobre su matrimonio, confesando que no le gusta caer en la rutina. “Soy muy detallista”, aseguró la estrella. “Me gusta ser muy cariñosa”. ¡Felicidades a los eternos enamorados! Advertisement

