¡Gloria Trevi tuvo que ser rescatada de su piscina donde casi se ahoga! La cantante se disponía a grabar un glamuroso video para sus redes y la cosa acabó en un susto tremendo que podría haberle costado la vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Tremendo susto nos dio Gloria Trevi! Menos mal que se intervino a tiempo y finalmente pudo compartirlo en redes con sus seguidores, incluso reírse de ello. Aunque la cosa acabó bien, la cantante pasó un buen susto. Vestida en un glamuroso traje de gala largo y amarillo, nos hizo un pase de modelos que acabó con ella tirándose así de elegante a la piscina de su hogar. Con lo que la intérprete de "Pelo suelto" no contaba era con que el vuelo del traje terminaría enredándosele en la cabeza prácticamente sin dejarla salir a flote ni respirar. A base de gritos pudo llamar a una persona que estaba con ella en la casa y que se tiró a rescatarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Casi me ahogo por hacer una trevilandeada", escribió en un tono jocoso cuando ya había pasado a todo. Después al recordarlo todo fueron risas y carcajadas pero el momento en sí fue de lo más angustiante. En las imágenes se puede ver como Gloria pide ayuda y su cabeza está totalmente cubierta por el vestido impidiéndole respirar. "¡Gracias por salvarme!", le dijo a su amiga. Ambas terminaron rotas de la risa en el suelo y todo quedó reducido a una anécdota para contar a sus hijos. ¡No nos des estos sustos más!

Close Share options

Close View image ¡Gloria Trevi tuvo que ser rescatada de su piscina donde casi se ahoga!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.