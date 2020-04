¿Gloria Trevi tildó de tonta a una usuaria de Instagram? Un tierno video colgado en las redes sociales, crea malentendido entre la cantante mexicana Gloria Trevi y una usuaria de Instagram. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un tierno video colgado en las redes sociales, parece haberse convertido en la razón de un malentendido entre la cantante mexicana Gloria Trevi y una usuaria de Instagram. “Un hombre con síndrome de Down no desperdició nada de tiempo para cubrir de besos a su padre, quien regresaba de un viaje que duró una semana”, lee el mensaje escrito junto al emotivo video, que fue compartido por la revista People en sus redes sociales. Como era de esperarse, las tiernas imágenes despertaron la ternura de los usuarios de Instagram, quienes no dudaron de igual forma en compartir mensajes de cariño para los protagonistas del video. Ily Guzmán, una de las miles de usuarias que han visto el video comentó: “Una preguntita, ¿quién se ocupará de estos angelitos cuando los padres ya no estén?”. Tal parece que la pregunta no cayó muy bien ante los ojos de Gloria Trevi, quien le respondió a la internauta: “Son más independientes que muchos ‘normales' por si no lo sabías, conozco mucha gente que pregunta tonterías, menos productivos”. Tras ver el mensaje dejado por la estrella mexicana, Guzmán le respondió de igual forma a la intérprete. “Gracias por tu respuesta, muy irónica, pero no me contestaste lo que pregunté”, añadió la usuaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego del malentendido que surgió por sus mensajes, hubo muchos usuarios que se mostraron a favor de lo escrito por Trevi. “¡Muy cierto! Y mucho más amorosos que una persona normal”, “eres maravillosa mi reina, por ese y otros motivos te amo con todo mi corazón”, “por eso te amo por ser tan sabía y tener un corazón y mente tan hermosa”, fueron algunos de los mensajes en respuesta a lo dicho por la cantante. Por otro lado, hubo también quienes sí respondieron la pregunta de Ily. “Tengo un niño con síndrome de Down de 6 años que es súper independiente. Va a la escuela regular, no necesita un grado especial. Hace deportes, tiene clases de natación, de béisbol. Él sabe de todo”, comentó otra usuaria. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Gloria Trevi tildó de tonta a una usuaria de Instagram?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.