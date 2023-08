Gloria Trevi tiene primera audiencia en Estados Unidos Tras señalada bajo el presunto delito de corrupción de menores, Gloria Trevi se defiende de estos cargos en la primera audiencia que se llevó a cabo en California, Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace más de una década, Gloria Trevi has estado envuelta en diversos señalamientos de corrupción de menores tras su relación con Sergio Andrade. Si bien en México resultó absuelta de todos los cargos, hace unos meses, se dio a conocer que la cantante enfrentaba una nueva demanda por el mismo supuesto delito, pero ahora en Estados Unidos. Dicho proceso legal fue interpuesto por dos mujeres que alegan haber sido víctimas de la famosa, María Raquenel Portillo y el productor musical cuando tenían 13 y 14 años. Así, se llevó a cabo la primera audiencia, en en el condado Glendale de Los Ángeles, de la intérprete de "Doctor psiquiatra", cuya abogada es Camille Vazquez, quien defendió a Johnny Depp en el juicio interpuesto en su contra por Amber Heard. Según ha reportado el diario mexicano El Universal, en este primer encuentro las demandantes mencionaron, mediante sus abogados; que "fue Gloria Trevi quien las preparó para mantener relaciones sexuales con Sergio Andrade, a pesar de que en ese entonces eran menores de edad". El juez a cargo consideró que no hay elementos suficientes que avalen mantener anónima la identidad de las presuntas víctimas, por lo que concedió un plazo de 60 días para que presenten las pruebas pertinentes que avalen esta secrecía. También se consideró que como las demandantes conocen dónde se localiza Andrade, deberán proporcionar su dirección para notificarlo. Gloria Trevi Credit: Daniel Knighton/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La defensa de la cantante solicitó que se revele la identidad de las posibles afectadas y se desestime, para este juicio, cualquier situación ocurrida en el país azteca. Según ha trascendido, las siguientes audiencias se llevarán a cabo el próximo mes de septiembre y en enero de 2024. Si bien en este primer encuentro estuvo presente María Raquenel Portillo, se desconoce si contará con equipo legal para su defensa; tampoco se sabe si Sergio Andrade acudirá a la próxima audiencia. Por su parte, Gloria Trevi cuenta con un equipo de seis abogados para llevar su caso.

