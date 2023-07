5 cosas que no sabías de Gloria Tr3viño, la sobrina de Gloria Trevi Conoce más a Gloria de Los Ángeles Treviño, la joven sobrina de Gloria Trevi que sigue sus pasos en la música. ¿Se parece a la intérprete de 'Pelo suelto'? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Tr3viño, la sobrina de la cantante mexicana Gloria Trevi, sigue los pasos de su tía en la música. "Me estoy lanzando como cantante. Tengo un álbum y va a salir muy pronto, en este año", dijo a La mesa caliente (Telemundo). La sobrina de Gloria Trevi ha tenido que enfrentar los rumores de que ella en realidad es Ana Dalay, la hija de Gloria Trevi que falleció en Brasil años atrás cuando era una bebé. "Este tema se tiene que tratar con mucho respeto porque es un tema muy fuerte", dijo la joven. "Es algo que duele y lastima". Gloria Tr3viño dijo ser muy cercana a su tía y que era una niña cuando Gloria Trevi fue encarcelada en Brasil y luego absuelta. "Yo estaba muy chiquita cuando todo esto estaba pasando. Mis papás tuvieron que vender su casa para costear los gastos iniciales del abogado", dijo sobre cómo los problemas legales de Trevi habían afectado a su familia. "Nos tuvimos que mudar de un día para otro de Monterrey, Nuevo León, México, a McAllen, Texas. Ese fue uno de los cambios. En la casa se respiraba mucha angustia, algo de tristeza", añadió. Gloria Trevi Credit: David Benito/Getty Images Gloria Tr3viño asegura que sus padres hicieron un gran trabajo dándoles a ella y su hermana una niñez feliz. "Mi hermanita y yo siempre estuvimos cubiertas, arropadas por la familia", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre la nueva demanda que enfrenta Gloria Trevi en Los Ángeles tras ser acusada de corrupción de menores, su sobrina reveló: "Todo parece como un disco rayado. Siempre sale algo y se repite. Ya mi familia lo que quiere ver es una resolución de estos temas". Gloria Trevi reaccionó así en Instagram ante esta nueva demanda: "Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta". Gloria Trevi Credit: David Benito/Getty Images La música es una gran pasión para Gloria Tr3viño, al igual que para su tía. En su cuenta de Instagram, @gloria3vino, ella se define como "cantante, compositora, actriz y músico". También comparte en sus redes sociales videos cantando algunos de sus temas. En su cuenta de Instagram publica fotos con sus familiares y mensajes llenos de motivación. "Aprovecha cada brillo que el astro rey nos da, llénate de energía y trasmite tu más grandes sueños en tus pensamientos positivos", expresó la cantautora. La joven es hija de Luis Enrique Treviño Ruiz (hermano de Gloria Trevi) y Diana Eugenia González. "Quiero expresar mi amor y gratitud hacia todas las mujeres que han sido una madre para mí. A mi abuela, tías, amigas y todas aquellas que han estado presentes en mi vida, enseñándome con su ejemplo lo que significa ser una verdadera madre", escribió ella en Instagram en el Día de las Madres. "Pero, sobre todo, quiero dedicarle este mensaje a mi mamá. Gracias por estar siempre ahí para mí, por tus consejos, tu amor y tu apoyo incondicional. Eres la mejor madre que podría haber pedido", añadió junto a fotos con Diana Eugenia. Algunos opinan que la sobrina de Gloria Trevi, de cabello ondulado y ojos marrón, tiene un gran parecido con la cantante de 55 años. ¿Les recuerda a la intérprete de 'Pelo suelto'?

