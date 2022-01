Gloria Trevi revelará detalles íntimos en nueva serie: "Mi historia puede ayudar a otras personas" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi recibe un reconocimiento por las altas ventas de su álbum en vivo "Diosa de la Noche" y anuncia su gira "Ven a Mí... Isla Divina World Tour", con la que recorrerá México y Estados Unidos Credit: Mezcalent Gloria Trevi está motivada en contar su vida a través de una serie, porque más allá de querer dar explicaciones al público que ya conoce su historia, la regiomontana quiere ayudar a la gente mostrando la forma de salir adelante de cualquier situación adversa. "En una serie sí puedo contar la historia de mi vida, y no necesito hacerlo para levantarme ni para explicar nada ni para que la gente vaya a verme. Ahora voy a contar mi historia, porque creo que puede ayudar a otras personas", dijo la intérprete de "Todos me miran" en una rueda de prensa. La madre de Ángel Gabriel y Miguel Armando quiere retratar lo que realmente sintió en cada episodio de su vida, sea bueno o malo, pues aunque otros ya lo han hecho, no saben realmente la percepción de la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Trevi y su hijo Angel Gabriel Gloria Trevi y su hijo Angel Gabriel | Credit: Instagram/gloriatrevi Gloria contará su historia para ayudar a los demás "Mi historia no empezó con un escándalo. Soy una niña que tenía un sueño, que luché por ese sueño, que lo volví una realidad en base a mucho trabajo; también cómo ese sueño se convirtió en una pesadilla, cómo salí de esa pesadilla y cómo estoy este día aquí con ustedes", reveló la esposa de Armando Gómez. "Yo no tengo ninguna intención de lastimar ni de dañar a nadie en el camino. Mucha gente ha contado mi vida y creo que tengo todo el derecho del mundo de contar yo mi vida, que nada más yo sé lo que viví, yo sé lo que pensé, yo sé lo que sentí". Video de las declaraciones de la cantante: Detalles de su gira 'Isla divina' La cantante mexicana de 53 años vivió momentos complicados durante la pandemia y tras salir de eso, surgió la idea de su gira 'Isla divina, que visitará varias ciudades del territorio mexicano. "Se me rompieron las alas, los planes, los sueños. En muchos momentos se me rompió el corazón también, he perdido seres queridos, pero otra vez, mi manera de ser es salir adelante y entonces encontré 'Isla divina' para ser felices por un momento". Gloria recibió disco de platino y oro por las altas ventas de su álbum Diosa de la noche.

