Gloria Trevi revela su secreto para mantener la llama del amor encendida La historia de amor se ha desarrollado a base de amor, comprensión y mucha pasión en medio de la activa carrera artística de la intérprete de “Pelo suelto”. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante mexicana Gloria Trevi vive orgullosamente enamora de su esposo Armando Gómez. La pareja, que ha dejado atrás reportes de una separación y divorcio, lleva más de una década junta y la historia de amor se ha desarrollado a base de amor, comprensión y mucha pasión en medio de la activa carrera artística de la intérprete de “Pelo suelto”. “Mi marido es… como la…”, dice la artista entre risas a People En Español y con el sentido del humor que la caracteriza continúa “Es buena gente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram / Gloria Trevi “Yo diría que mi esposo es protector”, confiesa Gloria. La unión civil entre la artista y el empresario se llevó a cabo un año antes, en el 2018. La Trevi y su esposo procrearon un hijo: Miguel Armando. Pero desde hace más de diez años, él ha sido un padre para ambos hijos de Trevi. Image zoom Alfredo Lopez/Jam Media/LatinContent/Getty Images “Mis hijos son una bendición”. Miguel Armando tiene un hermano mayor, Ángel Gabriel—quien nació el 18 de febrero del 2002— fruto de la relación de la cantante con Sergio Andrade. Pero a parte de ser protector con ella y sus hijos, La Trevi dice que su marido la acolita en sus aventuras y locuras. No perdimos la oportunidad de preguntarle el secreto para mantener la llama del amor bien encendida y esto fue lo que tuvo para decir. “¡Romper todo el tiempo la rutina!”. Luego de 15 años de haber retomado su carrera artística tras levantarse como el ave Fenix, la cantante se encuentra de gira en su Diosa de la noche tour junto a la colombiana Karol G. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Gloria Trevi revela su secreto para mantener la llama del amor encendida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.