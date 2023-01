Gloria Trevi reaparece tras las nuevas acusaciones de corrupción de menores Gloria Trevi ha decidido romper el silencio ante las nuevas acusaciones de corrupción de menores que le han imputado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi terminó el año pasado con el disgusto de que dos mujeres la habían acusado de corrupción de menores en Estados Unidos, el mismo cargo por el que estuvo presa hace más de dos décadas y del que salió absuelta. Varios días después de que la revista Rolling Stone sacara a la luz la noticia que la ha afectado a ella y a su familia, la cantante ha decidido romper el silencio. "Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo esto y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia", dijo a través de un comunicado difundido en Instagram. "Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí", sostuvo. "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta". La cantante insistió en que estas se trataban de acusaciones "falsas", como mismo lo fueron las de hace años atrás, y pidió a sus seguidores hacer oídos sordos a cualquier noticia de este tipo. "Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas la evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado", indicó. "Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores, les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdadero hechos, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso". Gloria Trevi Gloria Trevi | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dos mujeres de las que no se ha hecho pública la identidad acusaron en una demanda presentada el pasado 31 de diciembre en un tribunal de Los Ángeles a la cantante de captarlas para ser explotadas sexualmente por el productor musical Sergio Andrade. Según la demanda citada por la publicación, las presuntas víctimas tenían 13 y 15 años cuando la intérprete les hizo una invitación pública "para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade al promocionarlo como una oportunidad de élite para crear estrellas. Las víctimas dicen que Trevi las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Andrade y que gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles".

