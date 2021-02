Close

Gloria Trevi, homenajeada en Premio Lo Nuestro, lamenta que su hijo está enfermo de coronavirus Gloria Trevi vive un momento agridulce. Si bien recibió un gran homenaje en Premio Lo Nuestro por su trayectoria artística, su hijo menor se contagió de coronavirus. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gloria Trevi vivió una intensa noche en Premio Lo Nuestro, donde recibió el Premio a la Trayectoria y fue homenajeada por todo lo alto. Desafortunadamente la felicidad de la estrella mexicana no es completa, ya que su hijo menor está contagiado de coronavirus. Los copresentadores de Premio Lo Nuestro aseguraron al inicio de la gala que todos los artistas presentes se habían realizados pruebas de coronavirus y habían dado negativo, y que se estaban siguiendo todas las medidas para evitar contagios. Horas antes de la premiación, la cantante compartió una tierna foto abrazada a su hijo Miguel Armando con el mensaje: "así quisiera estar contigo en estos momentos, te abrazo con mi alma, te amo". En la alfombra magenta del show, Gloria Trevi confesó sentirse "muy emocionada y agradecida" con este tributo a su carrera. La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen la acompañó en el escenario, cantando ambas en un espectáculo cargado de poder femenino. La intérprete de "Pelo suelto" también deleitó a la audiencia con éxitos suyos como "Todos me miran" y "Cinco minutos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for Univision) Gloria Trevi se mostró conmovida al recibir el galardón de manos de su compatriota y amiga Yuri. "Primero que nada quiero ofrecerle este reconocimiento a Dios que me permite estar el día de hoy aquí con vida y con salud pese a todo lo que hemos pasado como humanidad", dijo. Image zoom Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for Univision) En su emotivo discurso, también expresó: "quiero también dedicárselo a mis hijos porque uno de ellos cumple años el día de hoy y el otro ayer me avisaron que tenía COVID, pero son unos guerreros. Los amo, mami está aquí". Le deseamos una pronta recuperación.

