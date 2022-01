Gloria Trevi manda este mensaje a su esposo Armando Gómez ¡y comparte foto de cuándo se conocieron! Ya son más de dos décadas de amor para Gloria Trevi y Armando Gómez. Mira el emotivo mensaje que le dedicó la cantante a su esposo ¡y la foto del recuerdo de cuándo se conocieron! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez ya llevan más de dos décadas juntos. La cantante mexicana celebró su unión con un emotivo mensaje dedicado a su amado que compartió en Instagram. "Tenías 28 años cuando tomaste mi mano… y vamos que no fue en un momento fácil… han pasado más de 20 años y desde antes ya eras bendición para tu familia. Celebro tu vida y todas las cosas buenas que haces con ella", escribió la intérprete de "Pelo suelto", felicitando a su esposo por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños amor, gracias por nacer y gracias por vivir y por estar siempre ahí para mí, tus hijos, tus amigos, tu equipo", añadió Trevi, de 53 años, sobre el abogado mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una foto del recuerdo que compartió la cantante dejó boquiabiertos a sus seguidores en Instagram. La imagen muestra a la pareja cuando se conoció años atrás y Gómez aparece con una colorida bandana, con un estilo muy roquero. Gloria Trevi Credit: Instagram/ Gloria Trevi La boda religiosa de la pareja se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de Monterrey, México, el 18 de noviembre del 2009. Su unión civil se llevó a cabo un año antes, en el 2018. Gloria Trevi Credit: (Alfredo Lopez/Jam Media/LatinContent via Getty Images) Si bien su relación ha tenido altas y bajas, su amor ha mostrado ser duradero y real. ¡Felicidades a la pareja!

