Gloria Trevi rompe en llanto al recordar el día en que salió de la cárcel hace 15 años Gloria Trevi ahora goza de plena libertad y retomó su vida artística en 2004 By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han pasado 15 años desde que Gloria Trevi salió de prisión luego de permanecer encarcelada en un centro correccional de Chihuahua por cinco años con cargos de violación, rapto y corrupción de menores. Hoy en día, la cantante lo recuerda con sentimiento. “Cada vez que tengo que prepararme o tengo que hacer un soundcheck para dar concierto, celebrando la libertad, siento que ustedes dicen que la libertad sabe a Gloria, pero no sabe a Gloria Trevi, pero sabe a la Gloria de Dios”, dijo la cantante en una transmisión que hizo en vivo a través de sus redes sociales. “Y mañana, si Diosito quiere, voy a estar en casa. Igual, así hace 15 años, un 22 de septiembre me reuní con toda mi familia”, recordó. Si bien la cantante María de los Angeles Treviño, mejor conocida como Gloria Trevi ahora goza de plena libertad y retomó su vida artística en 2004, Sergio Andrade, quien también estuvo en la cárcel tras ser detenido en Brasil junto a Trevi y María Raquenel Portillo en el año 2000, corrió con diferente suerte. A pesar de que ha tratado de mantenerse alejado del ojo público, recientemente concedió una entrevista a la edición mexicana de Vice, revelando detalles no conocidos de lo que ahora es su vida actual, lejos de la fama y el prestigio que le acompañaron cuando era conocido en los años 80 como el Rey Midas de la música latinoamericana. “Lavo platos … limpio y cocino algunas veces en un par de restaurantes. Siempre me gustó cocinar”, reveló Andrade cuando le preguntaron a qué se dedica por estos días, añadiendo además que cada año compone y graba un CD con melodías que él mismo compone y produce. Gloria Trevi se encuentra cursando la gira Diosa de la noche junto a Karol G con paradas recientes en Chicago y Greensboro, Carolina del Norte. Advertisement EDIT POST

