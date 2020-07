Hijo de Gloria Trevi publica foto donde presume su musculoso cuerpo A sus 14 años, el joven es todo un galán. Con esta imagen comprobó que su disciplina y esfuerzo físico están dando resultados positivos. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los hijos de la cantante mexicana Gloria Trevi sorprendió a miles de sus seguidores en redes al compartir una imagen en la que muestra sus músculos. El hijo menor de la artista, Miguel Armando, colgó en su cuenta de Instagram una foto de espaldas mientras hacía su rutina de ejercicios en un gimnasio. “Ganancias”, fue el mensaje con el que el joven de 14 años acompañó la foto que muestra que su disciplina y esfuerzo físico están dando resultados positivos. El chico y su medio hermano mayor, Ángel Gabriel, también han llamado la atención por su gran parecido físico con su madre, y ambos se ha convertido en todo unos galanes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de las redes sociales, Miguel Armando ha presumido no solo su físico, sino que también su estilo de vida. En fotos que ha colgado, se le ve disfrutando en una piscina o en compañía de sus amigos en la casa donde vive junto a su mamá, su hermano y su padre, Armando Gómez. Durante esta cuarentena, la intérprete de “Pelo suelto” ha compartido algunas fotos del interior de su espectacular casa estilo mediterráneo ubicada en McAllen, Texas. Todos los miembros de la familia han compartido fotos juntos en sus redes sociales donde han dejado ver que son un cuarteto bastante unido. "Me llevo muy bien con los niños, pero ellos saben que cuando yo digo ‘no’ es súper definitivo", ha dicho la cantante sobre su relación con sus muchachos. "Tengo un ‘no’ que es un quizás, pero ellos saben cual es el tono de ‘no y ya sabes que mejor no insistas’”, agregó entre risas Trevi en una entrevista con People en Español.

