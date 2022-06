Gloria Trevi hablará de la muerte de su hija Ana Dalay en bioserie ¡Los detalles! Gloria Trevi recordará un doloroso capítulo en su vida. La cantante mexicana hablará de la muerte de su hija Ana Dalay en una bioserie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su nueva bioserie, Gloria Trevi abordará uno de los momentos más dolorosos de su vida. La cantante mexicana hablará de la muerte de su hija Ana Dalay. Carla Estrada, la productora de la historia, dijo que entre los 50 capítulos hay uno dedicado a la muerte de la primogénita de Gloria Trevi, reporta Despierta América (Univision). La niña fue fruto de la relación que la cantante mexicana tuvo con Sergio Andrade y murió siendo una bebé. "Es uno de los puntos más dolorosos de la vida de Gloria, lo tenemos que tocar", dijo Estrada. "Ella realmente nunca ha hablado. Ha hablado poquititas cosas, pero realmente su historia no la ha contado. Es la primera vez que cuenta su historia", añadió la productora. La reconocida creadora de telenovelas como Sortilegio, El privilegio de amar y Te sigo amando dijo que Gloria Trevi ha estado muy involucrada en este proyecto. "Vamos para atrás y vamos para adelante con los libretos, pero nos ha apoyado y ha estado presente", dijo Estrada sobre esta bioserie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Trevi Credit: (Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, la cantante mexicana recordó a la niña. Cuando el periodista le preguntó "¿Dónde está Ana Dalai?", la artista respondió con lágrimas en los ojos sobre la muerte de su hija: "Uno no debe preguntarse porqué, sino para qué. Si preguntas porqué la pregunta está mal hecha, y tú tienes que confiar en Dios. Entonces tú tienes que decir ¿para qué? Y la respuesta vino a mí: y es para ser una mejor persona". Aunque los detalles de la muerte de la niña en Brasil y qué pasó con su cuerpo aún son un misterio, la cantante añadió que ella sí aclaró sus propias dudas. "Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo," dijo sobre la niña.

