Gloria Trevi habla de la muerte de su hija Ana Dalay y hace desgarradoras revelaciones La cantante mexicana Gloria Trevi habla sobre la muerte de su hija Ana Dalay y hace dolorosas confesiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi hizo fuertes revelaciones sobre la muerte de su hija Ana Dalay. La bebé, fruto de su relación con el productor musical Sergio Andrade años atrás, murió al mes de nacer, reporta Univision. La tragedia ocurrió en 1999 y ha marcado la vida de la cantante mexicana. En entrevista con el presentador Risto Mejide del programa español Viajando con Chester, Trevi confiesa que no sabe a ciencia cierta la causa de la muerte de su primogénita. "Sinceramente, yo creo que fue de muerte de cuna. Pero que yo que lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no", dijo. "Cuando hablé con la persona que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija. Ella me dijo a mí: 'la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción'. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar", recuerda la estrella de 54 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Trevi Credit: (John Parra/Getty Images) Trevi dice que la joven que en ese entonces le dijo lo que pasó con su hija luego le confesó que le había mentido por órdenes de Sergio Andrade. "He hablado con esa persona y todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterrada", añadió la intérprete de "No querías lastimarme". Perder a la niña —que nació en Brasil, cuando ella y Sergio Andrade eran prófugos de la justicia hace más de 20 años— fue muy traumático para Trevi. "En el momento que vi a mi hija y entendí... porque tu como mamá cuando tienes a tu hijo, es algo... mi razón se puso rara, en shock", dijo la cantante. "Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija". Trevi confesó que tuvo que ir a la cárcel cuando estaba todavía en shock tras haber perdido a su bebé. "Yo había perdido a mi hija dos meses antes, entonces cuando a ti te amputan las extremidades no sientes un granito, yo no sentí, no me importaba", afirmó. "Salí en la foto sonriendo, en la foto cuando me ficharon, porque pensé en mis padres, no quería que me vieran asustada", dijo sobre su llegada a prisión. La artista fue absuelta y declarada víctima tras ser acusada de corrupción de menores. "Primero imagínate que te están denunciando de ser una depredadora de niños, porque en Brasil así fue la noticia, niños. Y ahí lo que había eran miles de madres, gracias a Dios me tenían separada porque si no ese día me hubieran linchado", recuerda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gloria Trevi habla de la muerte de su hija Ana Dalay y hace desgarradoras revelaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.