Esto es lo que Gloria Trevi piensa de Karol G Su tour dio inicio con gran fuerza y la mexicana, acompañada nada menos que de la reggaetonera Karol G, ha llenado estadios completos con un espectáculo no apto para cardiacos. ¡Gloria ha regresado a la gloria! Esto significa que la mismísima Gloria Trevi regresa a la ciudad de Nueva York y "de volada" en una de las paradas de su gira Diosa de la noche rumbo de regreso a Miami. Para los que llevan la cuenta, 'La Trevi' ha cumplido 15 años de haber salido de la cárcel y ahora disfruta del trabajo que le ha costado estar al frente de su carrera desde que salió de prisión. Su tour dio inicio con gran fuerza y la mexicana, acompañada nada menos que de la reggaetonera Karol G, ha llenado estadios completos con un espectáculo no apto para cardiacos. Pero ¿cómo es para la Trevi trabajar con un un artista urbano? "Me emocioné de tener a una persona como Karol G es una chica que tiene números exorbitantes a nivel mundial", expresó a People en Español. "Que Participe en mi gira es algo muy bonito, me emocione Como me puse a llorar y luego baje el vídeo porque todos los lo pedían y esa es la relación que llevo con el público: les gusta verme llorar", reveló la artista sobre el reciente episodio en el que se emocionó con recuerdos. En cuanto a reconocimiento por logros en su carrera, una nominación al Latin Grammy la tiene sin cuidado. En la vida me han nominado y he visto unas nominaciones ridículas en calidad de música, pero bien por las personas que las reciben porque yo sé que los emocionará. [A mi] no me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy. Yo, un Grammy me lo paso por el arco del triunfo", recalca la intérprete de "Pelo suelto".

