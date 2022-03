Gloria Trevi envía a su hijo a trabajar de mesero: ¿por qué hizo esto? El hijo de Gloria Trevi estaría trabajando en un negocio de comida por decisión de su famosa mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos están hablado de Gloria Trevi, pero no de su carrera profesional o de la serie autobiográfica en la que se encuentra enfocada. Las comentarios giran entorno a su hijo Ángel Gabriel, a quien la cantante envió a trabajar como mesero. Según se reveló en el programa de espectáculos mexicano En shock, el joven de 20 años estaría trabajando en un negocio de comida. Pero al parecer no se trata de que la familia esté atravesando problemas económicos, sino que la famosa tiene muchas razones para que su hijo, quien además estudia, aprenda a ganar por el fruto de su labor desde muy joven. De acuerdo con las declaraciones en el programa, Trevi le estaría dando una lección a su retoño para que desde temprano sepa ganarse el dinero y tenga responsabilidades. Esta decisión de Trevi ha sido aplaudida por muchas personas, quienes lo consideran algo muy constructivo a pesar de que al joven no le haga falta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado enero Trevi reveló que estaba muy enfocada en su bioserie para ayudar a otras mujeres a salir adelante. "En una serie sí puedo contar la historia de mi vida, y no necesito hacerlo para levantarme ni para explicar nada ni para que la gente vaya a verme. Ahora voy a contar mi historia, porque creo que puede ayudar a otras personas", dijo en una rueda de prensa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gloria Trevi envía a su hijo a trabajar de mesero: ¿por qué hizo esto?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.