Gloria Trevi podría estar de nuevo en problemas legales por presunta corrupción de menores en Estados Unidos A casi 20 años de salir libre por presunta corrupción de menores ocurrido en México, Gloria Trevi podría enfrentar un nuevo proceso legal por los mismos cargos, pero ahora en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace casi dos décadas, Gloria Trevi estuvo en prisión tras ser acusada de corrupción de menores. Salió en 2004 tras ser absuelta de dicho cargo y se le consideró víctima de maltrato. Ahora, podría enfrentar un proceso legal por el mismo delito pero en Estados Unidos. De acuerdo con la revista Rolling Stone, una nueva demanda por parte de dos personas se llevó a cabo a finales del 2022 en contra de la cantante y el productor musical Sergio Andrade, pero ahora en Los Ángeles, California. "La nueva denuncia, obtenida por Rolling Stone, se presentó poco antes de la fecha límite del 31 de diciembre para una ventana de 'retrospectiva' de tres años que levantó temporalmente el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California", menciona dicha publicación. También se menciona que las presuntas víctimas tenían 13 y 15 años cuando la intérprete de "Con los ojos cerrados" les hizo una invitación pública "para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade al promocionarlo como una oportunidad de élite para crear estrellas. Las víctimas dicen que Trevi las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Andrade y que gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles". La revista aclara que "ni Trevi ni Andrade se nombran específicamente en la demanda, pero está claro que son los dos principales acusados de Doe según los detalles, incluidos los conciertos que Trevi tocó en la década de 1990 y los álbumes que grabó"; además, se advierte que los posibles responsables "usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa, y un productor famoso, para obtener acceso, preparar, manipular y explotar [a las denunciantes] y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso". Gloria Trevi Isla Divina World Tour - Irving, TX Credit: Omar Vega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karen Barth Menzies, Ari Wilkenfeld, Laura Nagel y Caroline Whitlock son los representantes legales de las demandantes. Por su parte, Gloria Trevi hizo un pronunciamiento luego de darse a conocer dicho proceso legal. "El momento más oscuro de la noche es cuando va a comenzar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí, en España. Voy a sentir la cabalgata de los reyes magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos, los quiero mucho y estén bien, yo estoy bien".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gloria Trevi podría estar de nuevo en problemas legales por presunta corrupción de menores en Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.