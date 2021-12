Gloria Trevi dice que demandará a quienes la difamen. "Están afectando mi estado emocional" La cantante mexicana Gloria Trevi aseguró que ella no tiene ninguna deuda fiscal y dijo que demandaría a quienes sigan difamándola. Mira sus fuertes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi no se quedó callada tras ser atacada y asegura que demandará a quienes la difamen. La cantante mexicana dijo que sus abogados emprenderán acciones legales contra todo el que la difame. En un video en sus redes sociales, Trevi aclaró que no existe una investigación en su contra por una supuesta deuda fiscal y malversación de fondos, reporta Despierta América (Univision). La intérprete de "Pelo suelto" y "Todos me miran" dice en el video: "Al día de hoy yo no tengo conocimiento de que exista una investigación real en mi contra, ya que no he sido citada ni notificada". Trevi dijo que no se quedará con los brazos cruzados. "Hay personas que han estado diciendo cosas falsas e infundadas con respecto a mí que están afectando mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia, mi trabajo, y por eso he decidido tomar acción legal en contra de quienes resulten responsables", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Trevi Credit: (JC Olivera/Getty Images) Su grupo de abogados, liderado por Sergio Ramírez, dijo en una conferencia de prensa que Trevi no permitirá más ataques. Aún no se han revelado los nombres de las personas que podrían ser demandados por la cantante. "Vamos a omitir mencionar sus nombres siendo que en próximos días daremos a conocer ya los documentos presentados en via de denuncia de orden penal y de via civil en contra de las personas que han venido haciendo diversas manifestaciones, las cuales son totalmente infundadas y carentes de cualquier elemento probatorio", dijo su abogado. Una serie inspirada en la vida de Gloria Trevi pronto llegará a la pantalla chica, producida por Carla Estrada, donde se hablará de todos los obstáculos que tuvo que vencer en su carrera y su vida personal. En la conferencia de prensa, su abogado Sergio Ramírez aseguró que la cantante no tolerará acusaciones falsas en su contra. "Ella ha sido durante muchos años tolerante de más", añadió su defensor. "Ya el día de hoy ya está afectándole familiarmente, está afectando a sus hijas. Tenemos sentencias que la declaran totalmente absuelta de cualquier conducta de tipo penal".

