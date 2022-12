Gloria Trevi demandará a Chumel Torres por meme: "Deberá verse con los juzgados" El presentador y comediante mexicano Chumel Torres publicó un chiste que relaciona a la cantante Gloria Trevi con la trata de personas y ella lo demandará por violencia de género. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mayo, el presentador y comediante Chumel Torres publicó un chiste en redes sociales sobre la cantante mexicana Gloria Trevi, algo que hoy la ha motivado a tomar cartas en el asunto y anunciar por medio de su abogado que lo demandará por violencia de género. "Esta misma semana estaremos presentando demandas por daño a la moral, tanto denuncias por cuestiones de violencia de género, ha habido ataques fuertes a su persona que han dañado su patrimonio", dijo en el programa De primera mano el abogado Sergio Ramírez. El meme publicado por Torres se refería al pasado de la cantante, quien estuvo encarcelada cinco años por cargos de violación, rapto y corrupción de menores. "Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA", escribió Torres en Twitter. En ese momento Armando Gómez, esposo de Trevi, salió en su defensa, ya que es un tema sensible para la mexicana. "Es aberrante y penoso el odio que tienes (a) Gloria Trevi y también a miles de mujeres mexicanas que como ella han logrado salir adelante de tanta violencia de género y de tanto abuso", le dijo en ese entonces Gómez de Trevi, quien fue absuelta de los cargos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Trevi y Chumel Torres Credit: John Parra/Getty Images; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Según el abogado, Torres pagará las consecuencias del meme difundido en redes sociales, ya que este tipo de mensajes ha imposibilitado que la cantante encuentre patrocinadores para sus conciertos. "Con Chumel Torres hay una cuestión, deberá verse con los juzgados, los ataques, sobre todo en cuestión de género que ha venido llevando y con las aseveraciones, las cuales no tienen un sustento legal, ni ningún sustento jurídico, ni personal mediante los cuales pueda asegurar los hechos, ha lastimado gravemente la imagen pública y cuestiones emocionales y psicológicas de Gloria Trevi", sostuvo el abogado. Hasta ahora, Torres no se ha pronunciado sobre el caso en redes.

