Gloria Trevi será defendida por Camille Vásquez, la abogada de Johnny Depp La cantante Gloria Trevi será defendida por Camille Vásquez, quien fue abogada de Johnny Depp en su caso con Amber Heard. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi tendrá como abogada a Camille Vásquez, quien representó al actor Johnny Depp en su caso legal con su exesposa, la actriz Amber Heard. Esto informó el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa en YouTube. La cantante mexicana encuentra nuevas acusaciones de corrupción de menores. Dos mujeres pusieron dos demandas civiles en Los Ángeles, Estados Unidos, acusando de abuso a Sergio Andrade y a Gloria Trevi. Ambas denuncian que fueron reclutadas para ser parte del equipo artístico del productor musical y alegan que Trevi las entrenó para ser esclavas sexuales de Andrade, su exrepresentante, cuando estas chicas tenían 13 y 15 años. "Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí", dijo Gloria Trevi en un comunicado tras salir a la luz estas acusaciones. "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Trevi Credit: Medios y Media/Getty Images Según Infante, fue Camille Vásquez quien buscó a Gloria Trevi y le ofreció sus servicios como abogada, asegurando que ella creía en su inocencia. Camille Vasquez Credit: Monica Schipper/Getty Images for Elton John AIDS Foundation En el 2000, Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo "Mary Boquitas", fueron arrestados en Río de Janeiro y acusados de secuestro, violación y corrupción de menores. Gloria Trevi pasó tres años en la cárcel en Brasil y luego fue extraditada a México. En septiembre del 2004, Trevi recuperó su libertad tras quedar absuelta por un juez, que determinó que no habían evidencias suficientes en su contra.

