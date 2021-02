Close

La lección que Gloria Trevi aprendió en los momentos más dolorosos de su vida La cantante mexicana Gloria Trevi compartió un consejo que aprendió en los momentos más dolorosos de su vida. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gloria Trevi próximamente estrenará su serie biográfica donde contará toda la verdad sobre su vida; inclusive menciona que gracias al formato podrá dar más detalles, pues considera imposible contar su historia en una sola película. "Quiero que en mi bioserie se comparta no 'mi verdad', sino 'la verdad'", dijo en entrevista con MezcalTV. "Ahorita sí les voy a poder contar desde que empecé con mis sueños, de cuando los empecé a realizar, cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y cómo te levantas". La mexicana está contenta con su primer concierto vía streaming Trevi In Da House, a través de ETicket Live el 27 de febrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nerviosa, estoy emocionada, estoy muy sensible, porque nunca me he presentado sin sentir al público físicamente; sin embargo, esto es Trevi In Da House, o sea ¡voy a estar en tu casa!", contó. "Siento que va a estar muy íntimo y de repente eso me puede poner un poquito más atrevida, tal vez, en algunos momentos". La intérprete de "Todos me miran" compartió un consejo que aprendió en los momentos más dolorosos de su vida. "Cuando pones tu confianza en la persona equivocada, pues obviamente, terminas traicionando, sin querer, a la gente que de verdad te quiere; entonces no pongas tu amor ni tu cariño ni nada en alguien que no se lo merece". Gloria quiere hacer un dueto con su hijo Ángel Gabriel, así que espera que su heredero le acepte la propuesta. "Me encantaría hacer una colaboración con él y creo que sí lo voy a convencer. Él está trabajando y preparándose mucho para sacar material musical, pero él quiere sacarlo 'muy él', no quiere que yo me meta a ayudar en nada prácticamente".

