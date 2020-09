Gloria Trevi recuerda que hace dieciséis años salió de la cárcel: ¡así lo celebró! “Fue duro el camino”. Con lágrimas y visiblemente conmovida, la cantautora mexicana compartió una importante reflexión y aseguró que ha logrado reinventarse a pesar de los obstáculos. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gloria Trevi conmemoró con una importante reflexión los dieciséis años que han pasado desde que finalmente pudo abandonar la cárcel y rehacer su vida. La intérprete de “Todos me miran” dijo que ha sido un “duro camino” con una “montaña alta”, pero ha podido superar los obstáculos y se ha logrado reinventar. Agregó que una de las grandes lecciones que ha aprendido es que los bienes materiales no son tan importantes, sino más bien las personas que están cerca. Image zoom (John Parra/Getty Images) Fue un 21 de septiembre del 2004 que la cantante fue exonerada por una juez en Chihuahua, México, de cargos como rapto, violación y corrupción de menores derivados de su relación con el productor Sergio Andrade y que la habían llegado a pasar casi cinco años tras las rejas en su país y en Brasil. “La verdad es que estamos celebrando dieciséis años de libertad y puede sonar a muchísimo tiempo, algunos de ustedes apenas tienen esa edad y otros son hasta más chiquitos", dijo al borde de las lágrimas en un video que colgó en su cuenta de Instagram con motivo del aniversario de su puesta en libertad. "A unos les tocó recibir la noticia y estar rezando, estar a veces llorando, pero quiero decirles que aunque parece muchísimo tiempo es cortito para todo lo que hemos logrado”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También destacó que ha logrado viajar a Europa y países latinoamericanos, ha recibido reconocimientos y hasta ha compuesto canciones que forman parte de la vida no solo de sus fanáticos, sino también de la suya. “Yo no estaba en el suelo, estaba en un hoyo. No empecé de cero, sino de menos mucho. Por eso es por lo que digo que a veces uno pasa por situaciones o experiencias, pero uno no debe rendirse, se los digo yo”, manifestó. Dijo estar feliz no solo por sus éxitos profesionales, sino también por haberse acercado más a sus padres, las nuevas amistades que ha encontrado y también su esposo e hijos. Asimismo, agradeció a sus fanáticos su apoyo incondicional.

